El municipio de Pontevedra incluido en las «zonas de especiais restricións» por covid en Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 09/09/2020 15:31 h

El avance imparable de la segunda oleada de la pandemia en el área sanitaria ha forzado a la Xunta de Galicia a tomar medidas más contundentes en el municipio de Pontevedra, al que el comité asesor del Sergas ha incluido en las «zonas con especiais restriccions» por la alta incidencia del covid. Las repercusiones de esta decisión se aplicarán a partir de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. Según explicó el Sergas en una nota de prensa emitida en Santiago tras la reunión del comité clínico de expertos sanitarios que asesora la Xunta. En su comunicado, recuerda las obligaciones que imponen estas restricciones cuando entren en vigor, fecha que no se ha concretado en el comunicado de esta tarde y que depende exclusivamente de su aparición en el DOG. «Cómpre recordar que entre as medidas que teñen que adoptar os concellos con especiais restricións atópanse a limitación dos aforos ao 50 % nos establecementos comerciais, de restauración e hostalería -onde ademais está proibido o consumo en barra-, así como en bibliotecas, academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado entre outros». La situación también fuerza a limitar el número máximo de personas en las reuniones tanto privadas como en la vía pública fijado en un máximo de 10 personas; así como «a redución dos aforos en celebraciónes, velorios e lugares de culto, ademais do peche dos centros de día e residencias». Desde el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se mantiene el silencio sobre las cifras de positivos en el municipio de Pontevedra y la comarca, aunque ante la decisión adoptada por el comité asesor de la Xunta todo parece indicar que al menos en la ciudad la pandemia está en una situación de transmisión comunitaria.

En el comunicado que ha hecho público el Sergas no hay ninguna medida para los concellos del entorno de Pontevedra, sino solo para el municipio capitalino. Sí que se recoge una medida para toda Galicia, que es el uso obligatorio de la mascarilla en los gimnasios.