Los tres fichajes del Arxil se fijan el objetivo del play off

La Voz de Galicia nieves d. amil

pontevedra / la voz 03/09/2020 18:06 h

El Arxil presentó este jueves en el CGTD a las que serán las piezas claves de un equipo que se fija cada año una meta más ambiciosa y que ahora espera asaltar el play off de ascenso a Liga Femenina. Se han armado para ello con tres piezas determinantes como Sara Castro, Noelia Masía y Bineta Ndoye, que ya están entrenando bajo las órdenes de Maite Méndez. A estas caras nuevas se une el núcleo duro de la plantilla, en la que siguen las que han sido referentes en las últimas temporadas como María Lago, Carla, Natalia o Cristina Díaz-Pache, además de la continuidad de la norteamericana Heather Forster, una de las jugadoras más destacadas durante la campaña pasada.

Con este plantel, Lino Vázquez confía en que este sea el año de pensar en cotas más altas. «Es una temporada complicada, tal y como se plantea, pero creo que la gente joven y con ganas puede tener más intensidad para afrontar los problemas que surjan en un año como este», explicó Sara Castro. Fue la última en llegar a la plantilla verde, pero cree que puede aportar «lucha» y puso como ejemplo para mostrar como entiende ella el deporte que «si hay un balón suelto, iré con toda mi alma para recuperarlo». La alero de Gran Canaria llegó al Arxil después de jugar en la liga universitaria de Estados Unidos.

En el otro lado de la balanza se sitúa Noelia Masía, cuyo fuerte es la «calma y serenidad» y su única meta «ganar, ganar y ganar». La alero del Unicaja compitió dos temporadas en el CB Claret antes de pasar al Unicaja de LF2, donde este año estaban en cuarta posición con posibilidades de play off cuando se decretó el estado de alarma.

La experiencia de Ndoye

Junto a ellas, Bineta Ndoye se ve a sí misma como una jugadora con experiencia en defensa y rebote para completar un equipo que todavía no ha podido tener entrenamientos colectivos. «No sabemos muy bien como jugamos unas contra otras porque todavía no hemos tenido contacto, no estuvimos cinco en una cancha, pero no sería descaballedo pensar en el play off viendo el grupo que tenemos», señala Sara Castro, que llegó a ser incluida en las lista previa para el Eurobasket sub-20 por su capacidad para moverse en las posiciones exteriores del quinteto. Su compañera Noelía Masía, advierte ya a los rivales de que «cuando hagamos el grupo van a ser muy fuerte».

Para las tres jugadoras es la primera vez que competirán en el grupo A, en el que juegan los equipos del norte peninsular. La Federación Española de Baloncesto aprobó que la Liga Femenina 2 comience el próximo 3 de octubre. Con la plantilla verde ya a pleno rendimiento, Lino Vázquez reconocía ayer que este año «podemos soñar con estar entre los cuatro mejores». Las jugadoras están a al espera de la aprobación de un protocolo que permita el normal desarrollo de los entrenamientos. Hasta ahora cada una juega con un balón que se lleva diariamente a su casa.