El Teucro apela al «sentimento azul» en su campaña de socios

El Teucro quiere que ser socio no sea solo ir cada sábado al pabellón. En una año en el que las restricciones de aforo se imponen en las actividades deportivas, la dirección apela al «sentimento» azul en un campaña de captación de socios con el lema «Máis que balonmán».

El concejal del Deportes de la ciudad, Tino Fernández, señaló en la presentación que este año, al igual que en los anteriores, el Teucro juega en dos competiciones, una que se vive en las pistas y otra, que se sufre en los despachos. «Este será un ano difícil, pero xa se empeza a ver a luz ao final do túnel e agora que están preto de salvar todas estas dificultades e despois de tanto esforzo, sería inxusto non estar aí», explicó Fernández, que como apasionado del balonmano señaló que: «Facerse socio do Teucro é algo que trascende ao feito de ver partidos de balonmán. É un sentimento».

El club ha apostado por hacer comunidad en un año duro para los bolsillos de los aficionados y en la temporada de su 75 aniversario, presentan una importante bajada de los abonos. Los sénior tendrán una cuota de 75 euros; los carnés infantiles, 10; los juveniles, 25; el bonificado, 50, y el familiar, 150. «É difícil facer previsión nestas circunstancias, pero estaría ben superar o número de socios do ano pasado e chegar aos 800 ou 900 asociados», señaló la responsable de Márketing del club y entrenadora, Laura del Castillo, que recalcó la importancia de hacer que el aficionado pertenezca «á familia azul».