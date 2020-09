El nuevo reto de Victor Loira: un «ultra triatlón» en tres días

0

03/09/2020 10:53 h

Un triatlón ya es de por sí uno de los deportes más exigentes que hay. Uno «normalito», la distancia olímpica, supone 1,5 kilómetros a nado, 120 en bicicleta y diez corriendo. También está el llamado Ironman: 3,86 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42,2 -o sea, un maratón- de carrera a pie, con un tiempo máximo de 17 horas para completar las tres pruebas.

Y luego está el «ultra triatlón», solo apto para los más resistentes: 10 kilómetros a nado, 410 en bici y 84,4 (dos maratones), a pie. O sea, 504 kilómetros en total a realizar en tres etapas de un máximo de doce horas cada una.

Pues ahora imagínese hacer ese «ultra triatlón» padeciendo la enfermedad de Crohn, tras haber perdido el 50 % del intestino menos y portando una bolsa de ostomía. Eso es lo que va a hacer en Asturias los próximos días 11, 12 y 13 de septiembre Víctor Loira, vicepresidente de la Asociación Socio Sanitaria de Enfermidades Inflamatorias Intestinais (ASSEII). Un nuevo reto con el que Loira pretende dar visibilidad a patologías, como la propia enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, y a las problemas que padecen las personas ostomizadas, ya que los baños adaptados siguen siendo un bien escaso.

Loira, como en ocasiones anteriores, hará gala de una combinación de fortaleza física y mental para completar esta nueva aventura en la que se embarca a los 48 años y tras haber completado otras «locuras» como cuando recorrió en bicicleta en tres días los 750 kilómetros que separan Marin de Guadalajara, cuando dio la vuelta a Galicia en patinete o cuando hizo en bicicleta en Marín, en apenas doce horas, 397 kilómetros para acumular un desnivel de 8.127 metros y completar el llamado el Everesting Challenge.

Loira acudió este miércoles al Concello de Pontevedra para dar cuenta de su participación en el Ultra Triatlón Terra Astur, una prueba en la que apenas participaran 15 deportistas. «Moita xente opina que esta proba é unha loucura e non cabe ningunha dúbida de que o é, pero tamén o é vivir con esta enfermidade e coa da miña muller tódolos días ou ter que loitar para que existan baños para persoas ostomizadas. Eu invisto en saúde, xa que, canto máis forte estou, mellor levo esta enfermidade», aseguró en presencia de la presidenta de ASSEII, Ángela Paz, y de la concejala de Turismo, Yoya Blanco (PSOE), que casi no podía dar crédito a la dureza de la prueba que afrontará Loira, a quien definió como «un heroe, que encarna como ninguén a loita por amosar que o deporte non está rifado coa enfermidade».