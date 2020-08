Cierres preventivos de dos populares bares de Pontevedra tras sendos positivos entre sus empleados

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

31/08/2020 11:28 h

En un área sanitaria donde el número de contagios se eleva ya a los 218 casos, los positivos tocan todas las esferas del día a día. La hostelería, por tanto, no es ajena y dos locales de Pontevedra y Poio han anunciado este fin de semana dos cierres preventivos después de que un miembro de sus equipos hubiese dado positivo. La Taberna Zentola y el Tinta Negra, informaron a sus clientes de la decisión a través de las redes sociales y las reacciones de apoyo no se han hecho esperar. «Desde nuestra reapertura hemos cumplido seriamente con el protocolo de seguridad contra el covid. Sin embargo, no podemos controlar los contactos fuera del local. En cuanto tuvimos constancia de un positivo, actuamos en consecuencia realizando pruebas PCR y hemos decidido permanecer todos en cuarentena preventiva hasta conocer los resultados», explican desde la Taberna Zentola, en Pontevedra.

En el Tinta Negra, de Poio, ocurrió algo parecido: «Tras el positivo de uno de nuestros compañeros hemos decidido cerrar de manera preventiva y voluntaria de nuestro local». En ambos casos recalcan que la salud de sus clientes es lo primero y los responsables de la Taberna Zentola reconocen que «solo reabriremos en caso de que esos resultados sean negativos y podemos ofrece a nuestros clientes la confianza y seguridad que se merecen».

Las redes sociales han mostrado en todo momento su apoyo a estos dos populares negocios de la comarca en unos momentos complicados.