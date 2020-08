Un paciente de covid está grave en la uci tras infectarse en Neumología

0

La Voz de Galicia cristina barral

pontevedra / la voz 21/08/2020

El Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (Chop) vuelve a tener un paciente de coronavirus en estado grave en la unidad de cuidados intensivos (uci) de Montecelo, algo que no ocurría desde principios de mayo. Según confirmaron a La Voz diversas fuentes sanitarias, el enfermo, un hombre de poco más de 60 años, se contagió al compartir habitación este mes en la planta de Neumología del hospital con el paciente procedente de un vuelo de Venezuela que falleció el 15 de agosto. El hombre que permanece en la uci había recibido el alta hospitalaria y estaba ya en su casa cuando se empezó a sentir mal y fue derivado al hospital, ingresando ya directamente en la uci.

Los sindicatos habían alertado precisamente de las consecuencias para trabajadores y pacientes que podía tener lo ocurrido con el paciente de 69 años procedente de Venezuela. Cabe recordar que ingresó por urgencias el pasado 6 de agosto con múltiples factores de riesgo cardiovascular y pulmonar. En ese momento se le realizó una PCR y dio negativo. El paciente, que había compartido vuelo con un positivo, estuvo ingresado primero en la unidad de corta estancia (uce) y después en la planta de Neumología. No fue hasta el 14 de agosto cuando se encendieron todas las alarmas. Un aviso de la Xefatura Territorial de Sanidade confirmaba que en el vuelo de Venezuela de ese paciente se había detectado un positivo. Se le indicó cuarentena y una nueva PCR. Se le hizo ese mismo 14 de agosto por la tarde y dio positivo. El paciente fallecía un día después.

Además del enfermo de covid-19 que está en la uci de Montecelo, hay otro hospitalizado. Inicialmente este viernes estaba en planta del centro privado Quirónsalud Miguel Domínguez de la ciudad, pero por la tarde trascendió que había sido derivado a Montecelo. Al parecer, su estado de salud empeoró. Desde Quirónsalud indicaron que fue un traslado «acordado entre las direcciones médicas de ambos hospitales». Otras fuentes relatan que tendría que ver con el plan de contingencia covid, por el que las uci de Montecelo son para pacientes covid, quedando la de Quirónsalud libre para otras urgencias de accidentes de tráfico y laborales.

Cuarentena de trabajadores

Tras confirmarse el positivo del paciente de Venezuela se activó el protocolo preventivo covid, que mantuvo en cuarentena a 51 profesionales de distintas categorías, desde celadores a médicos, pasando por auxiliares, enfermeros y personal de limpieza, que tuvieron contacto de mayor o menor riesgo. La directora asistencial del Complexo Hospitalario, Sonia Fernández-Arruti Ferro, confirmó ayer que hay un segundo positivo entre los profesionales sanitarios. Otras fuentes indicaron que se trata de una enfermera que sigue asintomática y cuya cuarentena se va a prolongar ya que necesitará una tercera prueba. De los 51, diez trabajadores ya han sido dados de alta al dar negativa la segunda PCR. La dirección prevé contar con el alta del resto de profesionales a finales de mes. La primera en infectarse fue una auxiliar.

La cuarentena domiciliaria agrava la escasez de personal en algunos servicios, sobre todo de auxiliares y enfermeros, que ya habían denunciado profesionales y sindicatos. Desde Prosagap se apuntó que nuevamente son los trabajadores «los que pagan el pato». «No hay obligatoriedades de momento, pero están llamando y pidiendo que se hagan turnos. Tirando otra vez de unos trabajadores ya cansados de tirar y tirar», apunta una representante de la plantilla. «Obviamente no ves caos en los pasillos ni gente sin atender, pero sí te cruzas con profesionales a los que les tocaba descanso y que han dicho voy, ya no por dinero».

El resto de infectados de coronavirus, 83, están en aislamiento en sus domicilios bajo seguimiento de personal de atención primaria y hospitalaria a través del servicio de Medicina Preventiva. Las personas curadas en el área sanitaria desde el inicio de la pandemia son ya 948, tres más que el jueves. Los fallecidos en hospitales del área son 17, dieciséis hombres y una mujer.

En Galicia los casos activos de covid-19 rozan ya los dos mil, son 1.993. Pontevedra y O Salnés es el área con menos positivos, 85. El resto de zonas están así: A Coruña, 1.144; Lugo, 254; Ourense, 179; Vigo, 144; Santiago, 130 y Ferrol, 89. El covid ha truncado ya 628 vidas en la comunidad autónoma.