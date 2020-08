La policía intensifica el control del uso de la mascarilla con las fiestas

0

Pontevedra / la voz 10/08/2020 01:35 h

Los expertos lo llevan advirtiendo desde hace semanas: las masificaciones pueden ser uno de los principales focos en los que pueden surgir nuevos brotes de coronavirus. Esta situación ha derivado en que se hayan establecidos medidas sanitarias que ya no solo han derivado en la cancelación de grandes eventos, sino que muchos concellos extremen las precauciones a la hora de organizar citas culturales, fiestas o conciertos. Es el caso de Pontevedra, que ayer vivió el arranque de su semana grande por las fiestas de A Peregrina, una jornada en la que la pandemia de covid-19 estuvo muy presente en todas las celebraciones que se llevaron a cabo.

De hecho, la Policía Local ha intensificado el control del uso de la mascarilla constando que el cumplimiento en máximo. Así, se establecieron distintos controles en el casco urbano, uno de ellos en colaboración con la Comisaría Provincial, fruto de los cuales se interpusieron únicamente cinco denuncias en toda la noche.

Los agentes comprobaron que, en los conciertos y por la calle, el uso de esta piezas fue constante.

Y lo mismo que se constató con el uso de las mascarillas se observó con el consumo de alcohol en la conducción. Así, según explicaron desde la Jefatura municipal de Pontevedra, se estableció un operativo preventivo en la calle Alameda. Solo se tuvo constancia de un positivo al volante, un conductor que arrojó un porcentaje de 0,27 miligramos de alcohol por litro de aire espirado cuando el límite en España es de 0,25. Se expone ahora a una sanción administrativa.

No cabe duda de que el arranque de las fiestas de A Peregrina fue atípico, ya que estaban suspendidas de antemano citas del calado de la cena-gala del Liceo Casino, con la tradicional puesta de largo, o la feria taurina. Precisamente, la cancelación de este último evento determinó que no se celebrara la fiesta de peñas. Aunque se pudo ver a muchos integrantes de estos colectivos perfectamente uniformados, lo cierto es que no se tramitó ninguna denuncia por botellón, ni por concentraciones de peñas.

De igual modo, no se registraron incidentes en la tirada sorpresa de fuegos artificiales.