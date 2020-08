El área sanitaria mantiene la tendencia al alza con un nuevo contagio

0

La Voz de Galicia L. penide

Pontevedra / La Voz 08/08/2020 13:46 h

Una nueva jornada y nada parece detener el número creciente de positivos por coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Así, los datos ofrecidos este sábado por el Sergas revelan que se ha contabilizado un contagio más que el viernes y tres más que los que se registraban el jueves, de tal modo que hay 44 casos activos en el área sanitaria.

Este ligero repunte parece encontrarse en un paciente que ingresó en el Hospital do Salnés, toda vez que el día anterior no se tenía constancia de ningún internamiento en este centro hospitalario por covid-19. De este modo, son dos las personas que están hospitalizadas en planta en el área sanitaria, ya que el segundo permanece en Montecelo. Por su parte, no hay constancia de internamientos en el Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez.

Paralelamente, otros 42 pacientes evolucionan en sus respectivos domicilios, donde las autoridades sanitarias les realizan un seguimiento.

Desde el Sergas destacaron, asimismo, que desde el inicio del plan de contingencia sanitaria frente al covid-19 se han curado 925 pacientes, la misma cifra que se cuantificaba el viernes, mientras que son dieciséis los fallecidos por esta enfermedad en el área sanitaria.