Un Cisne «feito a man» ofrece precios especiales en Asobal

La Voz de Galicia

06/08/2020 19:06 h

Aunque de momento se desconoce cuándo podrá comenzar la nueva temporada de balonmano, el DICSA Modular Cisne ya está inmerso en los preparativos de cara a su primera incursión en la élite de la Asobal. Ahora, el club presenta su campaña de abonos con la que procurarán transmitir una imagen de familiaridad y llegar a más gente que nunca.

El presidente de la entidad, Santiago Picallo, presentó la campaña acompañado del teniente de alcalde y concelleiro de Deportes, Tino Fernández (PSOE). Bajo el lema «Feito a man», el club quiere mostrar que «o Cisne é capaz de, con materiais moi básicos, conseguir un produto de calidade recoñecido, a través do traballo duro», en referencia a su labor con la cantera. Según Picallo, están haciendo «unha aposta importante para captar unha maior masa social, sen subir demasiado os prezos e deseñando moitas modalidades de abonos distintos».

El precio de un carné regular para adultos será de 95 euros - «máis que o ano pasado, pero hai que ter en conta que tamén se disputarán máis partidos, pois, ao non haber descensos, hai máis equipos» -, 50 euros para los socios jubilados y universitarios y 30 para los socios juveniles. Se mantendrá la oferta para simpatizantes, que incluye el derecho a tres partidos a lo largo de la temporada a cambio de 20 euros. El club también contempla abonos familiares por 190 euros, que incluyen dos carnés de adultos y un tercero de cualquier otro tipo, así como el abono familiar base, especialmente pensado para los padres de jugadores que formen parte de los equipos base del Cisne. Para ellos, las ventajas del abono familiar supondrán un coste de solo 170 euros.

Tino Fernández quiso animar a los pontevedreses a formar parte de la aventura del Cisne en su primera campaña en Asobal: «Un clásico da cidade que seguirá dando triunfos a Pontevedra». Además, resaltó «a traxectoria impresionante do club» y su trabajo con la cantera «recoñecido a nivel nacional».

Incertezas de cara a la liga

Entre tanto, los jugadores del Cisne aún no saben cuándo podrán iniciar su primera etapa en la máxima categoría.

El equipo ya lleva dos semanas entrenando, pero aún no ha podido disputar ningún partido de pretemporada, debido a los protocolos covid que mantiene la Xunta de Galicia. Mientras estos no sean modificados, tampoco podrán comenzar a disputar la temporada. Picallo explicó que van a intentar «forzar para disputar algún amistoso, por lo menos contra algún equipo luso», aprovechando que la Xunta no pone restricciones al tránsito con el país vecino.

El club también se encuentra negociando con la Liga la opción de retransmitir algunos partidos en línea, al menos mientras no se pueda acudir a verlos en directo.