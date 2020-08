Mejora de la seguridad en el entorno del Xaime Illa de Raxó

0

La Concejalía de Seguridade Cidadá de Poio, a cuyo frente se sitúa Marga Caldas, ha diseñado un plan de mejora peatonal en el tramo final de la rúa Igrexa, en el entorno del centro cultural Xaime Illa de Raxó. De este modo, se actuarán en la subida a la PO-308 que se cerró al tráfico con la construcción por parte de la Xunta «dun vial alternativo que vai desde o núcleo da parroquia ata a nova rotonda e que carece das medidas necesarias para garantir a seguridade para os viandantes e a veciñanza en xeral».

Está previsto la colocación de señalización horizontal y «o pintado dunha senda peonil no marxe dereito da subida». A mayores, Caldas destacó que se dotará «á contorna dun paso de peóns».

La titular de Seguridade Cidadá advirtió de que se trata de medidas que no afectarán al actual número de estacionamientos, pero que, por el contrario, garantizan «unha maior seguridade para a cidadanía». Reconoció que se trata de un espacio «no que existe un déficit no que a seguridade peonil se refire, motivado pola mala execución, por parte da Xunta de Galicia, do proxecto da PO-308 e do novo vial»