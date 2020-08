El BNG de Vilaboa lamenta la «deslealdade» de sus socios al comunicarles la dimisión del alcalde Francisco Costa

0

Vilaboa / La Voz 05/08/2020 16:57 h

Crisis en el gobierno de coalición de Vilaboa a raíz de la dimisión del alcalde, el socialista Francisco Costa, que se formalizó este miércoles por la mañana. El Bloque entiende que la marcha de Costa es «unha decisión premeditada dende hai meses» y que aguarda que «se produza unha recuperación satisfactoria da súa saúde e da sos seus familiares». Sin embargo, añaden que, en clave política, la comunicación de esta marcha no fue correcta y ven incluso una «estratexia política» en la forma en que se realizó.

«Entendemos que a xustificación exposta por paret do grupo socialista, que comunicaron á prensa ao mesmo tempo que se nos comunica ao grupo de cogoberno, feito que consideramos unha deslealdade para cos socios de goberno, apelando á dificultade de compatibilizar a acción política coa vida profesional, é unha excusa sen fundamento». Añaden desde el BNG que «no pacto de goberno asinado após a xornada electoral, aceptamos a dedicación exclusiva do alcalde co fin de que a súa dedicación fora plena para o concello de Vilaboa». En este sentido, el Bloque afirmó que «o alcalde deberá ter sabido o que implica ser alcalde de Vilaboe e o certo é que, no último anon, non ven exercendo, nin adicando tempo á alcaldía». Según precisaron desde el BNG, «as súas ausencias no concello foron manifestas para nós e para os veciños de Vilaboa» y añaden que esto y que la decisión se toma, «a sabendas de que a tenente de alcalde comunicou a súa intención de coller as vacacións estivais hai máis dunha semana lévamos a pensar que se trata máis dunha estratexia política que dunha decisión persoal».

Por su parte, el BNG sostuvo su compromiso por trabajar en el gobierno «por respecto á veciñanza de Vilaboa, pese a que foron moitas as dificultades para desenvolver o traballo polític co grupo de goberno». Entre otras cosas, los nacionalistas reprochan a los socialistas desconocer la propuesta del PSOE para ejercer la alcaldía y reclaman de forma urgente una comisión de seguimiento del pacto de gobierno.

Por último, puntualizan que a lo largo de esta semana el BNG mantendrá una asamblea con sus militantes para analizar la situación «na que nos pon esta decisión unilateral, xa que o BNG é unha organización asemblearia, na que analizaremos a nosa continuidade no goberno».

La corporación local de Vilaboa se reunirá este viernes en sesión extraordinaria para aceptar la dimisión del regidor.