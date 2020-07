Pontevedra se queda sin Semana da Filosofía este año, que se pospone para el 2021

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 23/07/2020 10:24 h

Pontevedra se quedará sin Semana Galega de Filosofía este año, según comunicó el Aula Castelao de Filosofía, organizadora del evento. «Vímonos na obriga de suspendela nas datas previstas e adialda para setembro por causa do estado de alarma», recuerdan desde la organización sobre una primera suspensión ya esta primavera. Sin embargo, añaden que la decisión de suspenderla definitivamente se debe, por una parte, «a que as autoridades educatiavs acaban de establecer un protocolo moi cuestionado polo profesorado para o comezo das aulas á volta do verán». También hacen referencia «ás advertencias das autoridades sanitarias sobre previsibles rebrotes do coronavirus logo das vacacións». Por estos motivos, los responsables del Aula Castelao considera que «nesas circunstancias a realización da Semana da Filosofía en setembro non se podía levar a cabo coas garantías suficientes que fagan prever o seu normal desenvolvemento».

El Aula Castelao recalcó que hay que tener en cuenta la alta participación de docentes en este congreso y que la Semana da Filosofía «ten unha dimensión social de encontro e debate que se prolonga mesmo no exterior da sala de conferencias, e que lle da un especial atractivo a esta actividade, pois entre os seus obxectivos está o de fomentar a discusión e o conteste de opinións».

La decisión adoptada incluye que el programa previsto para este año, Filosofía e Civilización Dixital, pase para la Semana Santa del 2021, entre el 5 y el 9 de abril. Se espera que para esas fechas, «se produza unha redución da incerteza que hoxe nos movemos e unha consecución de máis seguridade, co fin de ofertar unhas xornadas de debte da maior calidade posible».