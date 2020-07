La Xunta investiga qué falló para que el Fuenlabrada llegase hasta A Coruña con casos de coronavirus

0

Pontevedra / La Voz 21/07/2020 11:37 h

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, explicó este martes en una comparecencia en Pontevedra que se ha abierto una investigación para saber qué falló para que el Fuenlabrada pudiese llegar hasta A Coruña con casos de coronavirus activos. El dirigente autonómico explicó: «Imos pedir información neste caso concreto á Federación de Fútbol, á Liga e aos equipos para saber por que se produciu esta situación e ter máis información para seguir reaccionando». Rueda precisó que en estos momentos están activados los protocolos de aislamiento, que mantienen confinado al equipo en un hotel coruñés, y que la Xunta está haciendo «todo o que hai que facer nestes casos dende o primeiro momento».

«Se fallou algún control é o que imos ver agora, desde logo non debería pasar», recalcó el presidente de la Xunta que apunta hacia fuera de Galicia para determinar el origen de este problema. «O que lle podo dicir é que non fallaron os controis desde o punto de vista da Xunta. Cando chegan a Galicia se detectan e a Xunta está actuando con total celeridade e rigor», añade Rueda. El vicepresidente autonómico advirtió de que se está investigando «se fallaron os controis anteriores, iso é o que imos ver, e por iso reclamamos esa coordinación a nivel nacional para que non haxa que estar sempre solucionando os problemas a posteriori».

Por su parte, el dirigente autonómico incidió en que Galicia es una comunidad segura para los propios gallegos y los ciudadanos que acudan de visita. «Quero insistir nesta mensaxe de seguridade desde Galicia e para a xente que xa está aquí ou queira vir, que desde logo estamos funcionando con rigor». En sentido señaló que la experiencia gallega es buena sanitariamente, sobre todo si se tiene en cuenta lo que está ocurriendo en otras partes y enfatizó que desde el Gobierno gallego no les temblará el pulso a la hora de tomar decisiones para garantizar esta seguridad sanitaria en la comunidad autónoma.