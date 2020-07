Rueda destaca el desarrollo de las elecciones del 12J y la potencia del PP en el voto urbano de la provincia de Pontevedra

0

El presidente provincial del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, manifestó la satisfacción de su partido por conseguir once diputados en esta circunscripción electoral, donde los populares ganaron en 57 de los 61 municipios pontevedreses, una vez resuelta la revisión de los votos nulos a raíz de un recurso del PSOE ante la junta electoral. Rueda destacó dos conclusiones principales del 12J: la normalidad con la que se celebraron las elecciones y el arrollador triunfo del PP.

Sobre el desarrollo de las elecciones, el presidente provincial del PP manifestó que «non era nada sinxelo» por las circunstancias excepcionales creadas por la pandemia. Sin embargo, precisó que en estos comicios los gallegos acudieron a las urnas. «Os datos de participación, tendo baixado, non foron nin moito menos a baixada que algúns aventuraban e a que vimos noutras eleccións que se producieron recentemente como por exemplo en Francia o fin de semana anterior». Rueda añadió que el aumento de voto por correo y la «presenza masiva» de electores en muchos colegios electorales permitió que la jornada electoral fue un éxito, que «contribue a explicar os resultados de todos os partidos, os bos e os malos. Mostró su satisfacción por la asistencia de los gallegos ante las urnas pese a «esas chamadas á desmobilización que vimos nos últimos días por parte dalgunhas organizacións políticas, esa insinuación de que votar podía non ser seguro, ao final se demostrou que non era verdade». Y en este sentido, Rueda alabó el «exemplo democrático» que dio Galicia. Asimismo también criticó a sus rivales políticos, especialmente al PSOE, a quien, desde su punto de vista, vio actuar con «pasividade» cuando se detectaron los problemas que había para emitir el voto en el exterior, para demostrar después de las elecciones una «actividade frenética» hasta llegar a impugnar los votos nulos en la provincia de forma generalizada. La revisión de ese escrutinio no modificó el resultado del primer recuento de los sufragios de la emigración y el PP tendrá 11 representantes por Pontevedra en la cámara de O Hórreo.

Sobre la provincia de Pontevedra, con once diputados ya definitivos para la bancada popular, el presidente provincial del PP calificó el resultado de «victoria histórica» en lo que va de siglo para las siglas de su partido. Recalcó que el PP ganó en 57 de los 61 municipios. El PP perdió, como suele ser habitual, en A Illa y Fornelos, a los que se añadieron el 12J Soutomaior y O Grove, aunque recuperó Cangas. Además los conservadores subieron en 23 concellos de la provincia. «Tense comentado moito a dificultade do Partido Popular co voto urbano, pero o PP gaña nas tres grandes cidades da provincia, en dúas delas ademais aumenta apoios, Pontevedra e Vilagarcía, e tamén somos primeira forza en todos os concellos da provincia que teñen máis de vinte mil habitantes». Rueda manifestó que esto revela la «potencia e a presenza do PP nas cidades», que ve confirmadas con estos datos.

«O partido mantívose unido e pasou por momentos moi difíciles tamén durante estes catro anos, pero ao final nesta cita que era decisiva e que supoñía unha reválida de moitas cousas, acadamos moi bo resultado, mantemos a estabilidade, e demostramos capacidade de xestión do Goberno». Rueda sostuvo que la provincia de Pontevedra fue «decisiva» en el «resultado histórico» de 42 diputados para el PP y habló de «sentimento agridoce» cuando se los populares se quedaron a muy pocos votos el 12J de conseguir el diputado once, sentimiento que se convirtió en mayor satisfacción en solo una semana cuando, con el recuento de los sufragios de la emigración, logró el escaño número once por la provincia.

El balance definitivo de los comicios de hace dos semanas se hará en Pontevedra en una junta provincial, a la que asistirá el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo.