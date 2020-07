Los Gardacostas retiran 98 nasas sin identificar en Portonovo

0

La Voz de Galicia

Sanxenxo / La Voz 21/07/2020

El último operativo de los Gardacostas de Galicia contra el furtivismo y la pesca ilegal en la ría de Pontevedra se saldó con la incautación de 189 nasas que estaban sin identificar y más de 47 kilos de distintas especies de marisco que estaba atrapado en los aparejos, según informó la Consellería do Mar. Desde el departamento autonómico, se precisa que 98 de estas nasas se retiraron del mar en una inspección realizada en el litoral de Sanxenxo, concretamente en la supervisión de la costa entre la playa de Caneliñas, en Portonovo, y punta Cabicastro. En esta inspección en aguas sanxenxinas los Gardacostas también se incautaron de cerca de diez kilos de pulpo, nécora y santiaguiño.

Desde la Consellería do Mar se recuerda a la población que «o consumo de produtos do mar extraído e comecializados de xeito irregular pode supor un risco para a saúde ao non ter pasado ningún tipo de control que o avale». El departamento autonómico solicita a los ciudadanos que «non merquen produto fora das canles legais de comercialización».