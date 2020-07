Precaución y expectación entre los usuarios del centro de salud de Portonovo

0

La Voz de Galicia Marcos Gago

Sanxenxo / La Voz 17/07/2020 12:16 h

El centro de salud de Baltar, en Portonovo, funciona con la aparente normalidad de los tiempos de pandemia como el resto de Galicia. El ambulatorio saltó a la actualidad tras detectarse ayer un positivo por covid-19 en uno de los médicos de familia, que acababa de reincorporarse tras sus vacaciones. Hoy por la mañana los pacientes acudieron con aparente tranquilidad. A la entrada les esperaba una enfermera con un termómetro que les medía la temperatura y se aseguraba de la razón de su presencia en el centro. La mascarilla quirúrgica es obligatoria, así que si alguien llegaba con otra de tela y tenía que entrar se la cambiaban. Dentro se notaba cierta escasez de facultativos, según señalaron algunos usuarios al salir, como es el caso de algún doctor que atendía las consultas de tres médicos. No ha trascendido si se debe a que haya más en cuarentena preventiva o si es porque hay personal de vacaciones y se repartieron las tarjetas sanitarias.

Y es que si algo llama la atención es el secretismo con que el Sergas está llevando la gestión de este caso, creando dudas entre los usuarios ya que la mayoría no sabe si es su médico el afectado o no. «Hay muchos rumores por el pueblo pero no sabemos nada seguro», sostuvo una paciente a la salida de Baltar. La mayoría de los usuarios acuden tranquilos, o al menos es lo que dicen al salir.

Ana López es una de estas usuarias que este viernes acudió al centro de salud. Admite que «hay cierto miedo», pero señala que «hablé con mi médico ayer por teléfono así que sospecho que el no es el que dio positivo». No obstante, la tónica aparentemente mayoritaria es de calma o de expectación. Lucía apunta, por ejemplo, que ella tuvo que ir a ponerse una inyección y destacó que «todo está moi limpio e para min todo está moi ben».

Otros son más reticentes y evitan dar su nombre o dejarse fotografiar, pero apuntan que han notado más medidas de control incluso a las que había hasta hace unos días.

Por su parte, el Sergas guarda silencio, si bien varías fuentes indican que se limpió todo el ambulatorio ayer por la tarde y que se van a hacer PCR a todo el personal.

Sanxenxo es la capital turística de las Rías Baixas y se convierte en la tercera ciudad de Galicia superando con creces los cien mil vecinos en un agosto normal.