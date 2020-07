Sigues a algún local, ¿sabes cuál es el más activo en Instagram?

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

Pontevedra / La Voz 16/07/2020 15:00 h

Una de las rutinas que más echamos de menos durante el confinamiento fue poder ir de cañas y tapas y a cenar o comer fuera. Durante ese tiempo, las redes sociales fueron esa ventana a la hostelería que hasta el 14 de marzo pisábamos con frecuencia, pero ¿cuáles son los locales con más seguidores en Pontevedra? A la cabeza está el Ultramar, de Pepe Viera, con 4.127 seguidores y bastante activo en redes. Llevan desde el 2015 alimentando su feed, la primera pantalla de tu perfil donde aparecen las fotos, casi siempre de platos que sirven. Aprovecharon el lanzamiento de bonos on line con un sorteo para intentar llegar a los 4.000 seguidores. Ya lo han superado y no tienen tope, salvo «el infinito», como dice la responsable de comunicación. Gabriela Chao se encarga de mover el Instagram del Envero, en tercer lugar con 1.688 seguidores, apenas unos doscientos menos que el Bagos, segundo en el podio local de Instagram, con 1.841. «En el confinamiento fue nuestra ventana, llegamos a sumar 500 seguidores, hacíamos catas virtuales y directos», explica Chao, que cree que hoy en día es un trabajo prioritario para poner en valor el trabajo de los hosteleros. Muchos se han subido al carro de los sorteos y promociones para ganar más seguidores. Es una forma de agradecer el apoyo de los seguidores. «Cuando sumamos mil seguidores sorteamos una cena y ahora, cuando lleguemos a los dos mil, sortearemos botellas de vino», apunta Gabriela Chao, que reconoce que tiene mucho feedback: «La gente empatiza y en momentos como el que estamos viviendo es importante que no se olviden de ti».

Fuera de esta lista, pero porque rompe el techo de seguidores está Pepe Solla, el cocinero más activo en redes, que suma 42.800 seguidores, o Pepe Vieira, que supera los ocho mil. El público de los Estrella Michelín traspasa el ámbito local lo que les da una mayor proyección. «El Instagram de Ultramar lo utiliza la gente como un canal directo para preguntar por reservas o dudas», señalan desde su equipo de comunicación, que trabaja con fotografías diferentes al de Camiño da Serpe. «Aquí buscamos un tipo de imagen que podría hacer el cliente cuando consume», señalan.

Después de ese podio en el que está el Ultramar, el Vagos y el Envero, le siguen Casa Román, que cuida mucho la estética en redes, y el Carabela. Sus nuevos propietarios quieren acercarse a un público más joven y han encontrado mucha respuesta en las redes, donde superan los mil seguidores, muchos de ellos recientes. A través de este canal lanzaron a través de stories su nueva carta de tapas y bebidas.

La Taberna Zentola, todavía lejos de estas cifras, con 380 seguidores, está empezando a trabajar en esta línea y acaba de lanzar una campaña bajo el hastag #supernormalidadzentola para que los clientes suban a Instagram una foto con mascarilla en su local. A cambio, la casa los invitará a la bebida Brewdog Punk Ipa los martes y jueves de 19 a 21 horas.