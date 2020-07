Chapela renueva con el Cisne y vuelve a Asobal un año después

0

Está claro que a David Chapela le persigue la liga Asobal. Llegó el pasado año al Cisne dando un paso atrás a División de Honor Plata para centrarse en su carrera profesional y sucedió lo «inimaginable». El equipo lograba el ascenso y él, después de una compleja negociación, renueva con el equipo para volver a estar entre los mejores. «No sé si es la renovación más esperada, pero sí la más complicada porque hubo que ajustar horarios y hacer algún cambio para que pudiese compaginar todo», indica Chapela. Además de una de las piezas maestras de la plantilla es entrenador personal. El buen camino del equipo también lo tuvo él en su negocio. Crecieron al mismo ritmo y ahora toca ajustar un verdadero puzle para llegar en forma a ambos proyectos.

Chapela es un «sufridor» de Asobal. Jugó un año con el Teucro en esta categoría, dos años más con el Cangas y ahora le toca defender la camiseta del Cisne en su debut en la élite. Se encargará de aportar a la plantilla la experiencia que le falta para poner los pies en el suelo. «Tengo mucha ilusión de jugar con el Cisne en este primer año, yo siempre he sufrido con todos los equipos que he estado en Asobal», subraya Chapela, que en su carrera deportiva peleó siempre por la salvación. Este año será aún más complicado por el nuevo formato de la liga, del que descenderán cinco equipos, pero ganas no le faltan. «Me fui complicando yo solo, di un paso atrás para centrarme en Asobal y ahora que tengo el trabajo más estable, también ascendemos», bromea el jugador, que reconoce que «solo podría volver a Asobal en un equipo como el Cisne que permite compaginar el deporte con estudios y profesión. Esa es su filosofía del club».

Detrás de una primera línea

El cuerpo técnico y la dirección deportiva siguen trabajando en la confección de la plantilla, en la que Jabato no descarta incorporar a alguien en ataque. «Tenemos los mismos primera línea que este año, pero la carga de entrenamientos y de partidos, que podrían ser 34, es muy alta e igual tiene que venir alguien que aporte más para cubrir el déficit físico de la gente más joven», comenta el técnico. Desde el Cisne reconocen que si encuentran algo, «bienvenido sea», pero no perderán la cabeza para completar una plantilla bien dimensionada.

David Chapela es una de las últimas piezas que estaban pendientes de renovar en un equipo que ha incorporado a Gonzalo Carro y Carlos Pombo para esta nueva etapa en Asobal. «Todos los que están son piezas importantes, pero David es un peso importante en la plantilla, aunque aquí todos se merecen la oportunidad de continuar», asegura Jabato, que ha citado al equipo el próximo 22 de julio para iniciar la pretemporada, un mes antes de la primera cita deportiva que tienen, el Trofeo Concello de O Rosal.