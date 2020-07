El Concello aprueba la modificación de crédito que habilita la ayuda a autónomos y microempresas

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

pontevedra / la voz 08/07/2020 15:43 h

El Concello de Pontevedra aprobó este miércoles una modificación de crédito de 3,5 millones de euros que da un paso más para poner en marcha la ayuda a autónomos y pymes anunciada el pasado junio y para la que se destinará 1.250.000 euros. Es, con mucho, la partida más grande de este incremento presupuestario, tal y como explicó el concejal de Facenda, Raimundo González. «Veremos como vai evolucionando e se é susceptible de ser ampliada no futuro. Para a primeira fase da convocatoria iría esa partida, coa que se pretende dar anticipos do 70 % para que as empresas poidan facer os investimentos necesarios para poder tirar para diante», indicó el responsable municipal. Esta aprobación es un paso más para habilitar unas ayudas que financiarán hasta el 70 % y un máximo de 5.000 euros de las solicitudes para proyectos de modernización, adaptación y digitalización del negocio, mejora de la accesibilidad, embellecimiento interior y exterior o eficiencia energética.

Esta modificación de crédito se aprueba tras la necesidad de hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria y que junto a otros ajustes puntuales a lo largo del año, elevan el presupuesto de Concello hasta casi los 100 millones de euros, concretamente 99.998.625 euros. «O covid tivo moita relevancia na xestión orzamentaria. Tivemos que modificar partidas e incrementar de xeito substancial as de benestar e limpeza», apunta el concejal de Facenda. Pero además de la «substancial» línea que se abre para autónomos y microempresas, con esta modificación de crédito se reservan otras partidas «cuantiosas». Se destinarán 7.220.000 euros a mejoras en la accesibilidad urbana en el Gorgullón, Valdecorvos, la avenida de Vigo, Taboada Nieto, O Burgo y Cobián Roffignac, además de otras 320.000 euros para la renovación del alumbrado en las parroquias de Campañó, Alba y Cerponzóns.

El presupuesto reserva 350.000 euros para remodelar las instalaciones del parque municipal de bomberos, que después de 35 años desde su construcción sufrirá una remodelación importante. «Dende o ano 1986 se fixeron obras puntais, pero agora hai que acometer reformas máis en profundidade», precisó Raimundo González, que aseguró que las obras son necesarias para adecuarse a las necesidades del servicio. El proyecto prevé reformas en las zonas comunes y en la planta baja del parque, donde se concentra la actividad del cuerpo.

La modificación de crédito anunciada este miércoles por el concejal de Facenda se aprobará definitivamente en el pleno municipal, previsto para el próximo 20 de julio.