«Fueron tres años buenos, pero después de lo que pasó en invierno estaba sin fuerzas»

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

06/07/2020 15:15 h

José Rivera ya es jugador del Coruxo. Cerró su fichaje con el club vigués y da carpetazo a una etapa de tres años en el Pontevedra. Pone fin a una etapa de tres años, que él mismos reconoce que había llegado el final. «Hace unos días le dije a Roberto Feáns que no quería continuar y me dijo que hablábamos en unos días», señala el delantero, que vuelve a recordar el mal trago del mercado de invierno, cuando su fichaje por el Arousa estaba casi hecho y se frustró en el último momento. Tenía pie y medio en el conjunto arlequinado y vio como el entonces entrenador, Carlos Pouso, daba su salida ya por hecha e incluso el club barajaba la posibilidad de pasarlo al equipo filial si finalmente continuaba en el equipo. Rivera decidió seguir defendiendo la camiseta granate y en ese momento recalcó que estaba «a muerte con el Pontevedra». No pensó lo mismo el cuerpo técnico que no le dio muchas más oportunidades hasta la llegada de Jesús Ramos. «Tenía ganas de marcharme, ya no aguantaba mucho más en el equipo, desde lo que pasó en invierno estoy sin fuerzas y es una etapa que se acabó», apunta el delantero, que si algo le da pena de dejar atrás al Pontevedra es sus compañeros y el actual entrenador. «Fueron años especiales para mí, pero ahora toca irse», comenta. En el Coruxo coincidirá con los exgranates David Añón y Jacobo Trigo.

A sus ganas de irse se sumó el interés del Coruxo y de otros equipos de Tercera e incluso algún filial, pero finalmente fue el equipo de Michel Alonso el que apostó más fuerte por él. «Son un club familiar, lleno de buena gente y es una oportunidad para crecer, en esta última etapa ya no estaba teniendo muchos minutos», indicó José Rivera, que se incorporará a la disciplina verde a mediados de agosto. El arousano destaca la buena campaña del Coruxo en la última temporada, quedándose a las puertas del play off esta temporada. Iban quintos cuando se suspendió la liga.