Un camión búlgaro se queda atrapado en una pista en Leborei

La Voz de Galicia Serxio Barral

Pontevedra La Voz 28/06/2020 13:54 h

No es la primera vez que sucede, ni siquiera que la primera vez en que quien sufre el incidente es un extranjero. Esta mañana fue un camionero búlgaro el que dejó su vehículo atrapado en una pista de Leborei, (un lugar de la parroquia de Cerponzóns, en Pontevedra) que comunica las carreteras de Vilagarcía y de Santiago a pocos kilómetros de la capiotal provincial, y que demasiados conductores utilizan, en muchos casos mal guiados por el GPS, casi a modo de circunvalación.

Esta vez, el incidente fue frente a la cala de la presidenta de la asociación de vecinos O Chedeiro, de Cerponzóns, Liliana Casás. Ella misma subraya que «en el Concello saben perfectamente el problema: el vial es estrecho y no existe ninguna señalización que lo advierta. Se han quedado atrapados caravanas, camiones...». No es que no pasen, sino que una vez dentro de la pista es imposible para un vehículo de grandes dimensiones maniobrar, lo que provoca incidentes con relativa frecuencia.

El caso de hoy fue algo más grave, puesto que el camionero búlgaro chocó primero contra un poste de la luz y a consecuencia de ello se rompió la dirección del vehículo. Esto provocó que el camión quedase encajonado entre dos muros de cierre, por lo que fue necesario una grúa para retirarlo.

Los vecinos avisaron también a la Guardia Civil. «Los propios agentes se sorprendieron que que no exista ninguna señal que advierta de que es una pista demasiado estrecha», señala Liliana Casás.

Los problemas en este vial comenzaron cuando se construyo un paso elevado sobre la vía del tren y se mejoró el asfaltado, La supuesta mejora de las condiciones disparó el tránsito por una vía que debería ser poco más que para acceder a las viviendas de la zona. «Esto no es la variante de Alba. Pedimos a la Xunta y al Concello que construyan de una vez la variante, que es urgente», insisten los vecinos.