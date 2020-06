Un pontevedrés gana un Premio Emmy por su trabajo en la televisión americana

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

pontevedra / la voz 26/06/2020 13:02 h

Fabián Bouzas toca de vez en cuando el premio Emmy que tiene en casa para saber que es real. Apenas lleva dos años en Estados Unidos y este periodista pontevedrés recibió el Óscar de la televisión junto a su equipo de Telemundo por la cobertura en directo de un incendio en la zona de San Diego. «Nos quedó muy chula y la cadena decidió presentarlo a los Emmy en la categoría de mejor informativo», explica Bouzas, que le queda la pena de haber recibido y celebrado el premio por vídeo llamada. La pandemia también canceló el evento y los nominados se enteraron de su premio a través de una pantalla. «No hubo gala, ni ceremonia, todo fue virtual, pero ahora ya tengo el Emmy en casa y hay que cuidarlo mucho», explica este story producer, cargo que desempeña en Telemundo desde hace menos de un año.

Fabián Bouzas vivía en Galicia, pero la posibilidad de buscar ese sueño americano se hacía cada vez más real al estar allí su novia. No importaba el rincón del país en el que instalarse, pero el destino quiso que Alice, su pareja, encontrase trabajo en un hospital de San Diego. Así que Fabián dejó las Rías Baixas y se instaló en Baja California. Los primeros meses hasta que consiguió la Green Card (tarjeta de residencia americana) fueron bastante duros. Se casaron en San Francisco y se instalaron en San Diego, donde hay un porcentaje elevado de latinos, hasta que en abril del 2019 consiguió entrar en Telemundo. Este canal emite en español y está centrado en la población latina y la NBC está orientada a la población americana dentro de la misma empresa. Comparten contenidos y redacción en sus oficinas de San Diego. «Los primeros tres meses estuve como freelance y en septiembre me hicieron fijo gracias a una vacante que se abrió», explica Fabián Bouzas. A los pocos meses de empezar, un tremendo incendio asoló la zona de San Diego y Tijuana, en la frontera entre Estados Unidos y México. La importante audiencia que tienen a ambos lados de la frontera movilizó a un equipo de informativos para contar en directo lo que estaba ocurriendo. «Hicimos una cobertura grande del fuego que arrasó casas y familias», explica Bouzas, orgulloso de un trabajo que le ha valido este prestigioso premio en la zona del Pacífico, donde ellos compitieron.

Seguir creciendo

Con el primer Emmy en la estantería, toca ir a ya a por el segundo. Este pontevedrés está feliz de la oportunidad que le ha surgido en San Diego y no duda de que ha tenido suerte para meter un pie en el mundo televisivo americano. «Aquí hay facilidades para seguir creciendo, si trabajas la cadena te invita a que crezcas, es un beneficio mutuo, ellos premia la implicación», comenta Bouzas, que aunque reconoce que «no me puedo quejar». En San Diego está contento, pero mide en porcentajes la calidad de vida. «El 50 % es mejor que en Galicia, aquí hay oportunidades y buen clima, pero a nivel social no hay nada como Galicia. Aquí el estilo de vida es diferente. Se vive para trabajar», comenta. Sin embargo, no prevé a medio plazo regresar a Pontevedra. La experiencia americana «es impagable». Asegura que aunque lo costó mucho tomar la decisión de dejar Galicia, cree que ahora debe aprovechar el momento. Y está claro, que después de recibir un Emmy junto a su equipo, está en ese «momento».

La felicidad de recibir el Emmy solo se ha visto empañada por la pandemia, de como la ha vivido allí y como lo ha hecho su familia aquí. «Aquí se juntó con las movilizaciones contra el racismo y además mi mujer trabaja en un hospital», comenta. Fabián Bouzas. Así que ellos, viendo como estaba la situación en España, se auto confinaron y redujeron sus relaciones sociales. «En California se gestionó bastante bien, hubo confinamiento, pero no tan severo como en España, podía salir la gente a hacer deporte y compras. Era una recomendación, no una obligación. El problema que tenemos ahora es que los casos se mantienen muy altos y no ha habido una bajada significativa», añade Fabián Bouzas, antes de arrancar la jornada en los estudios de Telemundo.