El Peixe apuesta por el baloncesto femenino y solicita plaza en Liga Femenina 2

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

22/06/2020 15:15 h

El Marín Ence Peixe Galego refuerza su apuesta por el baloncesto femenino al solicitar este lunes a la Federación Española de Baloncesto (FEB) una plaza en Liga Femenina 2 para la próxima temporada. Poco antes de que finalizase el plazo, el club pagó los 5.000 euros exigidos como requisito financiero para poder solicitar la plaza, dentro del proceso de ampliación de la competición que se ha hecho para el próximo curso. Con esta decisión, el club marinense pretender dar continuidad a su apuesta por el baloncesto femenino, que "se traduciu nas últimas temporadas na creación de conxuntos femininos en tódalas categorías, incluida a sénior", explican desde la dirección deportiva. El club organizará la próxima temporada el tercer Campeonato de España de clubes de categoría femenina y con el torneo estatal infantil de mujeres, que estaba previsto para este mes, dará continuidad a las ediciones de 2017 y 2019.

Los criterios que la Federación tendrá en consideración a la hora de aceptar las solicitudes serán al experiencia de un equipo femenino en Primera Nacional y el hecho de que en la demarcación territorial en la que se adscriba no haya representación en LF2, además de tener a disposición equipos femeninos en categoría base y el apoyo institucional y de la masa social. El Peixe parte a priori, con alguna desventaja, ya que en Galicia hay ya cuatro equipos en LF2 -Arxil, Celta Zorka, Baxi Ferrol y Cortegada- y no estaba en una liga nacional, así que esperará a que no se agoten las plazas con los que estaban en Primera Nacional o los que tenían equipo en ligas estatales. Y es que la Federación aprobó para la próxima temporada que haya 42 equipos repartidos en tres grupos dentro de la categoría, algo que supuso un incentivo para la casa peixiña.

Si la inscripción es aceptada, el club tendrá que desembolsar 13.500 euros en concepto de aval y dos mil, en inscripción. Además, cada arbitraje asciende a 400 euros más los gastos de desplazamiento y alojamiento de los colegiados. El club trabaja también a contrarreloj para reunir la financiación suficiente para poder dar viabilidad al proyecto del equipo masculino en LEB Oro, después de que la suspensión de la competición dejase sin efecto los descensos de categoría.