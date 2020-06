Caen las fiestas de San Gregorio, pero se mantiene el sorteo del Satisfayer que se hizo famoso en toda España

0

La Voz de Galicia

Pontevedra 20/06/2020

La comisión de fiestas de Raxó, en el municipio pontevedrés de Poio, dio la campanada en febrero. Lo hizo cuando anunció que para recaudar dinero para las fiestas de San Gregorio iba a sortear nada menos que un Satisfayer, el juguete sexual de moda que este año lo mismo fue un regalo fetiche de Reyes que un disfraz de carnaval.

La noticia del sorteo, que se acompañaba de otro más tradicional, de un cordero, corrió como la pólvora y se hizo famosa en toda España. Las papeletas para el Satisfayer, tal y como recuerda la comisión, se vendieron a buen ritmo y hubo incluso que ampliar el sorteo.

En teoría, el 14 de marzo, en plenas celebraciones de San Gregorio, debería sortearse el Satisfayer. Las risas parecían aseguradas a pie del campo de la fiesta. Pero la pandemia se llevó todo por delante. No pudieron hacerse las celebraciones porque coincidieron justo cuando la crisis sanitaria empezó a ponerse cruda ni tampoco, lógicamente, pudo sortearse a viva voz el famoso artilugio sexual.

Sin embargo, la comisión acaba de hacer un nuevo anuncio. Explica que las fiestas de San Gregorio, definitivamente, quedan aplazadas hasta el año que viene, ya que por motivos sanitarios no les parece conveniente buscar una fecha en el 2020. Se anuncia que se harán el 13 y 14 del 2021 con el mismo programa musical que estaba contratado para este año y sin recaudar nuevos fondos, ya que está el dinero de esta edición. Sin embargo, pese a aplazarse las fiestas, se va a mantener el sorteo del Satisfayer. ¿Por qué? Lo explica la comisión: «Finalmente, tivemos que tomar a triste decisión de cancelar a edición de 2020 por motivo da crise sanitaria do covid-19. Vemos xusto celebrar o sorteo que tanta repercusión tivo, decidimos facelo cun vídeo en directo dende o Facebook oficial da comisón de festas o domingo 21 de Xuño as 12:30h».

Así que mañana, a la hora del vermú, podrá seguirse vía Facebook el sorteo del famoso Satisfayer de Raxó.