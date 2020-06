Las fiestas del Carmen de Marín: sin verbenas ni atracciones de feria

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Marcos Gago

Marín / La Voz 18/06/2020 16:24 h

Marín tendrá fiestas del Carmen este julio, pero con un perfil bajo en cuanto a asistencia de público. Este año no esperen las verbenas multitudinarias en la Praza de España ni las atracciones de feria a la entrada del paseo marítimo. La apuesta del gobierno local, es un programa de «pequeno formato» y donde se busque la complicidad de los vecinos apelando a su responsabilidad. «As festas do Carme non contarán con grandes actuacións e concertos tal e como estaba previsto, para garantir un ocio seguro, controlado e responsable ante unha situación tan excepcional como a que estamos a vivir». El programa de festejos se hará público en las próximas semanas, ya que ahora mismo se están cerrando los últimos flecos.

«É necesario adaptase a unha nova realidade na que as medidas de prevención e de seguridade sanitaria deben primar sobre outras cuestións», señalan desde el equipo de gobierno. Las fiestas «non contarán con actuacións de gran formato ou verbenas nin con atraccións de feria». El gobierno local abogará por una modalidad en la que se destacará «a ambientación e a animación musical e outras actividades culturais que permitan aforos máis limitados e, por tanto, un ocio seguro e controlado». La alcaldesa, María Ramallo, indicó: «Non podemos festexar o Carme como sempre o fixemos porque este é un ano diferente a todos os demais, por iso, aínda que serán días nos que poderemos gozar do ocio e da nova normalidade, non podemos esquecer todo o que se viviu nestes últimos meses».