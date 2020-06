Viajar en autocaravana tras el covid: vacaciones económicas y seguras

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

pontevedra / la voz 12/06/2020 17:22 h

Viajar en autocaravana siempre fue una opción para el verano (y para todo el año), pero este 2020 está en la agenda de muchos. Las empresas de alquiler están viendo como poco a poco vuelve a sonar el teléfono para irse en temporada alta lejos de las aglomeraciones. Comprar una es una inversión tan grande (supera los 45.000 euros) que la opción del alquiler se ha impuesto en un sector al alza. Y es que en la era post covid, esa que la población espera que arranque en julio, se ha impuesto un modelo de vacaciones en el que la distancia social viene de serie. «Tenemos que diversificar las vacaciones, no sé puede buscar el mismo destino, con la misma gente, si te alejas de las playas urbanas, vas a encontrar muchos espacio», comenta Andrés Durán, de Van Van Go, en Pontevedra, que afirma que «la caravana es ideal para la etapa actual». Usuarios y empresarios coinciden en la libertad que da conducir una y viajar sin rumbo fijado y si quieres, sin estar en contacto con nadie. Pero, dónde encontrarlas y cómo hacerte con una estas vacaciones. En Pontevedra hay distintas empresas que todavía tienen disponibilidad para alquilar una para este verano. A punto de comenzar la temporada alta, los interesados tendrán que reservar, en la mayoría de los casos, un mínimo de tres días y desembolsar una media de 140 euros por día. «Es una opción muy buena, pero no podemos quererla todos al mismo tiempo y a la misma hora», explica Durán. Él hace dos años que cogió la franquicia de VanVan Go en Pontevedra y cuando en marzo tenía el fin de semana de San José lleno de reservas, tuvo que cerrar. «Salimos con ellas del taller para tenerlas a punto y hubo que guardarlas», comenta.

Cambio de vida y de trabajo

No es el único al que el covid-19 le ha obligado a frenar en seco. José Manuel Rúa y Eugenia Blanco empezaron en esta aventura hace un par de años en el alquiler de autocaravanas. Apasionados de esta forma de viajar y de vivir se dedican ahora a alquilar dos después de que una enfermedad le obligase a él a hacer un punto y seguido en su vida. Dejó el taxi en el que trabajaba y optó por una vida más relajada. «Tuve tiempo para pensar y darle una vuelta a mi vida, quisimos hacer algo que nos gustase y que fuese nuestro», explica Rúa. Desde entonces gestiona el alquiler de dos autocaravanas en Pontevedra. En temporada baja oscilan entre los 75 y los 90 euros, mientras en temporada alta (Semana Santa, julio y agosto) pueden ir desde los 140 a los 160 euros de las que tienen más capacidad y podrían ser para seis o siete personas.

Los profesionales recomiendan siempre que si viaja una familia de cuatro miembros se alquile una con una plaza de más para tener mayor comodidad. Y eso sí, aunque se lleve un itinerario fijado, recomiendan que se dejen dos o tres días libres.

«Los compañeros del sector dicen que ya se nota un incremento de la demanda, pero aquí aún estamos empezando», comenta Rúa, que cree que este año es una de las mejores opciones para desplazarse. Respetas la distancia social, es económico y da libertad después de meses de confinamiento. Estas son algunas de las ventajas que ven los usuarios y quienes las alquilan. Miguel Ángel Fernández Arruti, presidente de la asociación Galega de Autocaravanas, reconoce que este mes están recibiendo muchas consultas de otras comunidades para saber cómo están aquí las restricciones y la demanda. Conocer Galicia se ha puesto de moda en el sector para este verano. «Para la gente más temerosa esta es la mejor opción, te permite llegar a un sitio y si ves que hay mucha gente, te vas. Puedes evitar las aglomeraciones», comenta Fernández Arruti, que asegura que el sector en Galicia está cada vez más posicionado con una veintena de empresas de alquiler.

También este colectivo ha tenido que acompasarse a los nuevos protocolos de desinfección y cada vez que alquilan y reciben la autocaravana la limpian a fondo. «Nosotros usamos ozono cuando nos la traen y cuando la volvemos a prestar, le desinfectamos otra vez», indica Andrés Durán. Los empresarios esperan que julio y agosto sirva para recuperar los tres meses parados.