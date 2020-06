Irene Vilaboa perfila un Teucro «capaz» de salvar la categoría

0

La Voz de Galicia nieves d. amil

11/06/2020 18:55 h

El Teucro arranca este año con la idea de mantenerse y crecer desde la base, dando forma a una cantera que pueda alimentar al primer equipo para fortalecerlo de cara al futuro. «Lo importante es que el bloque funcione, ser capaces de llegar a tiempo y en seis o siete meses salvar la categoría», explica Irene Vilaboa, que estará al mando de este proyecto junto a la junta gestora, que ayer la presentó de forma oficial después de que se anunciase que por primera vez en la historia del Teucro y de la élite del balonmano nacional se sentaría una mujer en el banquillo. Y lo hará, además, junto a su hermana Rosa Vilaboa. Pero ayer, la técnico recalcó que «soy entrenadora de balonmano, ni de hombres ni de mujeres», al mismo tiempo que advertía de que si faltan mujeres en la primera línea habría que analizar el por qué: «A veces no estamos en las listas de la élite y los jugadores top, cuando dejan de serlo, llegan más rápido a los banquillos. Es una cadena difícil de romper».

Desde el club, Emilio Pintos, Milucho, explicó que cuando se incorporó a Irene Vilaboa no se pensó en que fuese una mujer, sino que «responde a lo que estábamos buscando». Antes de ponerse en contacto con ella «fueron cayendo algunos de la lista hasta que se quedaron dos o tres y fue entonces cuando nos decantamos por Irene», explica Milucho, que alabó su gran bagaje para enfrentarse a un club que hay que refundar. Ante el reto que tiene por delante Irene Vilaboa y que para algunos podía ser un «marrón», la entrenadora explicó que «para mí no es un marrón venir a un histórico. La situación es complicada, pero no más que la de cualquier club. Tendremos que adaptarnos a eso, será un año complicado, pero no por eso será malo».

En el Teucro del próximo año habrá un denominador común. Y es que la plantilla será eminentemente gallega. «Tenemos una visión clara de que necesitamos cada vez más jugadores nuestros», explica Milucho. Con muchos flecos todavía por cerrar, Vilaboa busca una equipo que le proporcione un juego instantáneo, que sorprenda y que crezca desde la defensa.