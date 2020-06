«No se vende más droga», prometen desde O Vao, uno de los poblados con más trapicheo de Galicia, para que liberen a diez presos

El Pastor del poblado de O Vao promete que no van a vender más droga El Pastor del poblado de O Vao promete que no van a vender más droga

Cedido

La Voz de Galicia María Hermida

Pontevedra 10/06/2020 10:56 h

Las redadas en el poblado chabolista de O Vao (Poio) son habituales y continuas. El lugar se ganó a pulso, incautaciones tras incautaciones, ser conocido como uno de los grandes supermercados de la droga de Galicia. A casi nadie le sorprende ya cuando las fuerzas del orden toman el poblado en busca de droga. Pero lo que sucedió el día 4 de mayo sí sorprendió a muchos. En medio de una operación policial para parar una fiesta que se saltaba todas las normas del confinamiento, se formó una turba que acabó enviando al hospital a dos policías locales de Poio. La reyerta tuvo graves consecuencias para los agentes. Pero también consecuencias policiales inmediatas para los habitantes del poblado de O Vao de Arriba (el poblado se divide entre O Vao de Abaixo y de Arriba): diez de sus moradores fueron detenidos y luego enviados a la cárcel. Siguen en prisión preventiva más de un mes después de estos hechos.

Así que el pastor evangélico del poblado, así como otras autoridades gitanas del poblado, están tratando de interceder por ellos. El pastor se ha lanzado a publicar vídeos y también está haciendo ronda por instancias oficiales. Pide perdón a todos. Y lanza una promesa: «No se vende más droga». Sus palabras cuesta creerlas porque el día 3 de junio, ya con los diez citados individuos en prisión, volvió a haber una redada en O Vao (en este caso en O Vao de Abaixo) y se volvieron a producir detenciones e incautación de sustancias estupefacientes.

El pastor evangélico, en el vídeo que circula ya por todas partes, empieza entonando el arrepentimiento. Dice que ya se ha pedido perdón a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Nacional, al Concello y al propio alcalde de Poio. Y, en parte, minimiza lo ocurrido. Dice que las consecuencias no fueron tan graves y que tampoco hubo delitos de sangre.

Luego, entra de lleno en el tema de la droga. Y dice: «En el poblado no se trafica droga, no hay trapicheo, no se vende droga», como si esa circunstancia fuese ya una realidad. Luego, matiza sus palabras y confiesa que se trata una promesa: «Hemos prometido que en el poblado no se vende más droga».

A partir de ahí, la alocución del pastor de O Vao entra en terrenos espinosos. Relaciona las detenciones y el hecho de que se decretase la prisión preventiva de diez personas con «el racismo». Y compara los delitos que cometen los payos con los de los gitanos, que a su juicio son muchísimos menos. Reclama, en todo caso, que se ponga ya en libertad a las diez personas que fueron enviadas a la cárcel de A Lama a raíz de la emboscada a los policías locales.