El PSOE propone acomodadores en todas las playas y no solo en Silgar

La Voz de Galicia Marcos Gago

Sanxenxo / La Voz 04/06/2020 10:50 h

El PSOE de Sanxenxo reclamó que el gobierno local active en todas las playas la figura de los acomodadores de bañistas en verano y no los limite únicamente a Silgar y arenales urbanos. La portavoz socialista, Ainhoa Fervenza señala: «O traballo destas persoas sería axudar á xente a acomodarse garantindo un uso seguro e eficiente do espazo dispoñible». La portavoz del PSOE critica que «o investimento do goberno municipal no areal do centro ascende a 60.000 euros, mentres que os demais aínda están a espera dun proxecto de adaptación á situación de pandemia sanitaria polo covid-19». Añade: «Non pode ser que Silgar reciba un orzamento con tres ceros e Areas, A Lanzada ou Canelas non reciban nin un euro». Para la líder del PSOE sanxenxino, «este feito ven a confirmar que para Telmo Martín non todos os veciños e veciñas son iguais e teñen os mesmos dereitos. Para el hai cidadáns de primeira e cidadáns de segunda».

Desde el punto de vista del PSOE, con una inversión similar a la destinada a Silgar, se podría equipar con estos acomodadores todos los arenales del concello en la temporada estival. «É unha pena que Telmo centralizarse os esforzos económicos do concello en facer campañas de promoción para que toda España coñeza a súas ideas e veña a Sanxenxo, en vez de centrarse en idear un plan de ataque equitativo e xusto para os que xa estamos aquí e que garanta a seguridade dos que queiran vir», concluyó