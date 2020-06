El Cisne renueva a Iván Calvo y avanza en el fichaje de Gonzalo Carro y Carlos Pombo

0

El Cisne continúa dando forma al equipo de la próxima temporada. Ahora es Iván Calvo el que ha firmado su continuidad en el equipo que debutará en Asobal por primera vez en su historia. Será la primer vez para el jugador de Carballo y para el conjunto pontevedrés. «Pasamos de ser o irmán pequeno da cidade a ser o maior e a manexar a batuta do balonmán», reconoce Calvo sobre lo que supone llegar a la élite en una ciudad en la que siempre fue el Teucro el que marcó el camino.

Dejando a un lado la rivalidad, que la entiende de la forma más sana para dar visibilidad a una disciplina que lleva practicando desde niño, Iván asegura que no tardó mucho en tomar la decisión de renovar. «Sempre gustoume rematar todo o que comezo e unha vez que logramos ascender a Asobal está feo marchar», señala el jugador, que ha renovado por un año después de dos temporadas en el club bajo las órdenes de Jabato.

Llegó a Pontevedra procedente del Lavadores, de Vigo, que había apostado por fuerte por ascender a División de Honor Plata. Sin embargo, después de no lograr esa meta, a Iván Calvo le surgió la oportunidad de cumplir ese sueño personal en el Cisne. «Cando chegei o obxectivo do clube era non descender, pero empezas a ver que gañas e segues gañando e de repente te das conta de que estás pensando en ascender», indica sobre lo que ha vivido. Con el salto a Asobal sabe que tendrán una temporada en la que tendrán que adaptarse a «unha nova experiencia».

Carro y Pombo, muy cerca

El Cisne tiene una línea maestra de la que apenas se moverá en la planificación. Gallegos y jóvenes son dos de las condiciones con las que darán forma a su proyecto en Asobal. Intentarán mantener el bloque que llevó al equipo hasta aquí y harán pocas incorporaciones. Aunque el club reconoce que no hay nada cerrado todavía, todo apunta a que la próxima temporada contarán con Carlos Pombo, que regresaría a la que fue su casa después de su experiencia en el Novás y el Gonzalo Carro. Las negociaciones con ambos jugadores están «muy muy avanzadas», pero no se puede decir que sean ya jugadores del Cisne. Con estos dos fichajes pocas sorpresas más habría en el equipo de Jabato, que seguirá apostando por el potencial local.

Al margen de lo deportivo, el club pelea ahora para salvar la financiación que le permita respirar tranquilos en Asobal.