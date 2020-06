Las bajas empiezan a llegar al Pontevedra CF

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

pontevedra / la voz 01/06/2020 11:01 h

Algunos jugadores del Pontevedra CF se han despedido de la ciudad y de sus aficionados a través de las redes sociales. Si hace unos días era Jauoad Erraji el que decía adiós al club, este domingo fue Brian Jaen, el segundo portero, quien no formará parte del equipo el próximo año. Estos son los primeros movimientos del club desde que el pasado 14 de marzo se declaró el estado de alarma. Con la temporada ya concluida, empiezan a pensar ya en el próximo año, aunque poco ha trascendido todavía de ese proyecto. Mientras trabajan en eso, ya se van conociendo las primeras salidas. La marcha del central marroquí era esperada, ya que llegó a Pontevedra en calidad de cedido y todo apunta a que regresará al Leganés, club del que provenía.

La marcha de Brian José es mucho más sorprendente. El joven portero llegaba para competir por el puesto de Edu Sousa, una tarea complicada y en la que apenas tuvo oportunidades. Apenas llegó a competir 40 minutos en toda la temporada. En su cuenta de Twitter, se despedía reconociendo que «el fútbol es un mundo de etapas y aunque no era lo previsto, hoy termino mi etapa en el Pontevedra. Toca hacer las maletas y no antes, sin agradecer a toda la afición por el apoyo, a los técnicos por toda la enseñanza y a la directiva por su confianza». El jugador asegura que «me hubiese gustado haberle aportado más al club, pero no ha sido posible». Se despide de la ciudad con los mejores deseos al equipo. Su salida deja la portería en manos de Edu Sousa y con la obligación de buscar un segundo portero para acompañar al capitán bajo palos.