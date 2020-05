El Museo de Pontevedra reabre el 2 de junio con una importante reducción del aforo

0

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La Voz 26/05/2020 13:20 h

Finalmente, el Museo de Pontevedra reabrirá sus puertas para el público en general el próximo 2 de junio y lo hará «co aforo das súas instalacións reducido, incluso, a menos do 30 % da súa». El propio director de la entidad, Xosé Manuel Rey, confirmó esta fecha, al tiempo que remarcó que se pretende garantizar «unha boa experiencia de visita ás coleccións permanentes e temporais con todas as garantías sanitarias».

Por lo pronto, está previsto la prolongación de las dos muestras que se exponían en el momento en el que se decretó el estado de alarma por el coronavirus. Esto es, la dedicada a Leopoldo Nóvoa y la que lleva por título Debuxantas.

Eso sí, ante la emergencia sanitaria, la dirección ha decidido prescindir de las visitas guiadas y de los eventos grupales.

Xosé Manuel Rey precisó que se decidió prolongar el cierre del Museo más allá de lo que permitían las fases de desescalada «por unha cuestión de prudencia». Asimismo, señaló que, a pesar de que la reorganización interna está ajustada desde hace ya tiempo, «considérase que a afluencia non será moita, tendo en conta que non están permitidas as visitas doutras provincias e tampouco as grupais e de escolares».

En todo caso, dejó claro que «haberá que ver cal é a evolución», toda vez que, inicialmente y con la finalidad de evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de contagio del covid-19, «as visitas á colección permanente e ás exposicións temporais reducirán o aforo a un terzo da súa capacidade de acordo coas estimacións máximas, situándose incluso por debaixo dese límite».

En este sentido, precisaron que si la primera planta del Sexto Edificio tiene una superficie global de 1.275 metros cuadrados y su capacidad es de doscientas personas, mientras duren las restricciones se limitará el acceso a 45 visitas simultáneas. En este sentido, desde la Diputación de Pontevedra precisaron que «o aforo de cada un dos espazos estará indicado no ingreso a cada unha das salas de exposicións en función dos seus metros cadrados».

En cuanto a las medidas sanitarias, se está colocando señalización informativa y de distnaciamiento social, así como se instalaron mamparas separadoras en aquellos espacios en los que puede haber contacto entre el público y el personal de la entidad, principalmente en las salas de acceso y de investigación. Igualmente, se dispondrá de «elementos indicativos no solo marcando distancias de seguridade, itinerarios preferentes mediante frechas e paneis informativos varios».

Entre los eventos cancelados y que estaba previsto realizar antes del estado de alarma, desde la Diputación aludieron a obradoiros, jornadas y cursos, de tipo grupal.