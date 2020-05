Portonovo se quedará sin Feira Multisectorial este verano al no poder garantizarse las medidas de seguridad

0

La Voz de Galicia Marcos Gago

Sanxenxo / La Voz 20/05/2020 16:24 h

Los vecinos y los visitantes de Portonovo este verano se quedarán sin Feira Multisectorial. El Concello de Sanxenxo decidió suspenderla al no poder cumplir las recomendaciones sanitarias y de higiene y la distancia de seguridad para combatir el coronavirus. El gobierno local explicó que «la acera de Rafael Picó no cumple con los seis metros de ancho que exige el decreto para mercadillos y ferias para evitar aglomeraciones». En el supuesto de montar los puestos, las restricciones obligarían a dejar fuera de la cita estival un mínimo del 66 % de los puestos al tener que separarlos entre sí al menos dos metros. «El resultado sería una multisectorial que no respondería a las expectativas ni de vecinos ni de feriantes ni de del Concello como organizador».

El Concello está trabajando en la renovación y planificación de la edición del 2021, con «una mejora sustancial tanto en formato y contenido como en la estética de los puestos de venta». A partir del próximo año, el ejecutivo local será el único organizador del evento para «mejorar el funcionamiento y la calidad de la feria». Se adquirirán unos módulos de mayor calidad y cuidado estético, que también se podrán utilizar, entre otros, a lo largo del año en eventos como Navidad, Semana Santa, Feira da Cebola o Festa da Raia.

El equipo de gobierno está estudiando distintos modelos de puestos de venta de alta calidad, como por ejemplo uno que se fabrica en Galicia a partir de un contenedor marítimo y que permite dos puestos de venta de nueve metros cuadrados cada uno, con vidrios de seguridad y pérgola.