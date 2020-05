La Diputación de Pontevedra garantiza su apoyo a las fiestas de interés nacional e internacional

0

Pontevedra / La Voz 19/05/2020 14:32 h

En el marco de un encuentro telemático de la diputada Ana Laura Iglesias con representantes de los concellos y colectivos que organizan las diez fiestas de interés nacional e internacional de la provincia, se garantizó el apoyo de la Diputación a estas citas. De este modo, se comprometió a mantener la financiación prevista para este año y, a myores, se les ofreció «todo un abano de posibilidades, que van dende o cambio de datas ata a reformulación dos actos, pasando tamén pola opción de centrarse na realización de accións promocionais de cara a edición de 2021».

El objetivo que se ha marcado la Administración provincial es que ningún evento turístico de Pontevedra «perda pulo por mor de falta de apoio institucional nesta situación de crise sanitaria causada pola Covid19». En este punto, Ana Laura Iglesias dejó claro que «sodes fundamentais para o prestixio turístico da nosa provincia (...). Estamos nun ano complicado, pero temos o máximo interese en manter as axudas e contribuír no que faga falta para que as festas se adapten tamén á nova normalidade e ás garantías sanitarias».

De este modo, en la reunión telemática participaron los responsables de las citas festivas que aún restan por celebrarse este año, toda vez que la Festa do Cocido, de Lalín, y la Festa da Arribada, de Baiona, ya tuvieron lugar en los primeros compases de este año, mientras que la de la Reconquisa, en Vigo, «foi suspendida por mor da coincidencia co estado de alarma». Así, asistieron los alcaldes de Arbo, Horacio Gil, y O Grove, José Antonio Cacabelos, ademais de concejales de Turismo, técnicos municipais y el presidente de la Asociación Rapa das Bestas, Paulo Monteagudo.

Todos tuvieron ocasión de comentar sus incidencias concretas y pusieron sobre la mesa las diferentes opciones que manejar «para adiar o evento, reformulalo a un formato que permita maiores garantías ou reconvertelo a formatos online ou actividades de promoción de cara ao ano próximo». Desde la Diputación remarcaron, asimismo, que admitirán «todas as fórmulas e ofrécese a acompañalos para poñelas en marcha».

La provincia de Pontevedra cuenta desde este año con seis Festas de Interese Turístico Internacional -a Festa da Arribada, de Baiona; a Festa do Cocido, de Lalín; a Rapa das Bestas, de Sabucedo; o Corpus Christi, de Ponteareas; a Festa do Albariño, de Cambados e a Romaría Viquinga, de Catoira-, además de otras cuatro Festas de Interese Nacional -la Reconquista, de Vigo; la de A Lamprea, de Arbo; la de O Marisco, do Grove y la Festa da Auga (San Roque), de Vilagarcía-.