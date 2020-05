Denuncian que en A Parda las víctimas de violencia machista son confinadas en 10 metros cuadrados

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La Voz 14/05/2020 12:46 h

El sindicato Alternativas na Xustiza-CUT ((AXG-CUT) denunció públicamente, que, con el plan de reorganización del antiguo edificio judicial de A Parda, en Pontevedra, «o Xulgado de Violencia Sobre a Muller pasará dos 140 metros cadrados actuais a pouco mais de 70 metros cadrados», mientras que la víctimas son confinadas en un espacio de unos diez metros cuadrados. De hecho, lamentan que «dentro das obras propostas non hai intención de facer unha nova sala para as vítimas que denuncian ás súas parellas que permitan a garantía da intimidade e seguridade necesarias para este tipo de causas».

Consideran que, en pleno estado de alarma por el coronavirus, la sala «debe ter o suficiente espazo para que cando coincidan máis dunha vítima exista o espazo necesario para evitar posibles contaxios e que cada vítima non teña que escoitar a conversa entre o avogado e a outra vítima», añadieron. Además, defienden que tendría que «contar cun sistema de gravación para recoller as declaracións», de tal modo que «se evitarían as ameazas e intentos de agresión que algunhas veces tiveron lugar -con familiares do denunciado- no traslado da vítima ao xulgado para declarar».

Por el contrario, la central sostiene que la sala actual «é pouco máis que un cuchitril», ya que se adaptó «unha zona de paso entre xulgados onde se poñía a fotocopiadora». De este modo, «cando coinciden dúas vítimas, ante a falta de distancias, cada unha delas ten que escoitar o relato do presunto episodio de violencia da outra muller».

Con la construcción del nuevo edificio judicial, el antiguo acogerá únicamente la Fiscalía, los tres juzgados de Instrucción, vigilancia penitenciaría, menores, los cuatro penales y el Decanato, .