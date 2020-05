La uci del Cunqueiro aplaude a los niños de Barro

0

La Voz de Galicia

pontevedra / la voz 11/05/2020 13:22 h

La uci del Hospital Álvaro Cunqueiro que casi no tiempo para respirar ha sacado unos minutos para agradecer a los niños del colegio de Barro sus cartas de ánimo. Ellos han logrado colarse en el corazón del personal sanitario con sus primeras misivas. Estos pequeños, de seis años, nunca pensaron cuando las escribían en sus casas que acabarían en las manos de esos «héroes» a los que animaban y mucho menos que ellos le respondiesen con un fuerte aplauso aún más emocionado que las letras que contenían esos folios, que Ana y Miguel, los maestros de primero, les animaron a escribir como una actividad escolar. En ellas les llamaban «héroes e heroínas, lles daban ánimos, lles pedían que coidasen dos maiores, que eles se quedaban en casa e un rapaz ata aproveitou para felicitar a sua nai, que é celadora», explica Ana Míguez. Eran unas cartas breves, pero con tanto cariño como el que los sanitarios dan a sus pacientes. «Queríamos buscar unha actividade significativa para uns nenos que están empezando a escribir. Buscábamos que tivesen unha utilizade práctica e facer unha carta de ánimo en días de moito desgaste pareceunos ben», explica Míguez, que cuando las recibió todas se las entregó a María González, una enfermera amiga suya que trabaja en la uci del hospital de Vigo y que reunió a sus compañeros para grabar un emotivo vídeo. Apenas unos días después, las cartas tuvieron respuesta. Todos los profesionales sanitarios se reunieron en la uci y con ellas en la mano dieron las gracias y aplaudieron a estos pequeños héroes. «É unha maneira de crear comunidade e quedará no seu aprendizaxe para sempre, non se esquecerán nunca desta resposta», comenta Ana Míguez.