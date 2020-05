Sanxenxinos atrapados en Cabo Verde desde marzo: «Pedimos axuda para que nos faciliten a saída»

0

Diego Basdedios y Cristina Lima son dos sanxenxinos atrapados en Cabo Verde desde marzo y que, pese a todos sus esfuerzos, no han conseguido regresar a España. Viajaron a Cabo Verde a principios de marzo cuando aquí solo se hablaba de «una gripecilla». Mientras realizaban su viaje por las islas el cierre del país por la pandemia les cogió por sorpresa. Sin previo aviso se cerró la isla en la que se hallaban y se les dejó también sin opción de vuelos comerciales para volver a Galicia, tras la declaración de estado de emergencia en el país africano. Desde entonces, han vivido pendientes de las gestiones ante la Embajada española, de la que se quejan que no les da una solución viable, al gestionar salidas de españoles desde otras islas, pero no desde la suya. Temen perder las últimas oportunidades, quedando aislados en Cabo Verde durante un tiempo indefinido.

«Ahora mismo solo quedan dos islas en estado de emergencia, Santiago y Boavista, en la que estamos nosotros, y la Embajada se ha excusado todo el rato en que el Gobierno de Cabo Verde no les permitía repatriarnos ni hacer nada mientras durase el estado de emergencia», relata Cristina. Sin embargo, precisan que este fin de semana sí se ha fletado un vuelo de repatriación desde la otra isla cerrada. «Pedimos axuda para que nos faciliten a saída de Cabo Verde. Nós fomos comprensivos porque entendemos que é unha situación complicada, pero vemos que a nós non nos facilitan nada, mentres vemos como o resto de turistas están volvendo á súa casa», explica Diego.

No ocultan su desaliento. «El problema es que como sigan así repatriarán a todos antes que a los que quedamos en esta isla y luego nos dirán que no les compensa fletar un avión por poca gente», dice Cristina. Temen quedarse así meses. Nadie sabe cuándo volverá a haber vuelos comerciales.