Los hosteleros de Pontevedra ven inviable abrir sus negocios el día 11

La Voz de Galicia Serxio Barral

Pontevedra / la voz 06/05/2020 09:52 h

«En principio, casi nadie, por no decir nadie, va a abrir el día 11. Es inviable». El presidente de la asociación de hosteleros de Pontevedra. Víctor Pampín, expresó este martes las muchas dudas que existen en el sector de cara a la posibilidad de abrir negocios de hostelería la próxima semana. Tiene claro que con los gastos que conlleva la apertura de un establecimiento, con las terrazas al 50 % de su capacidad, con la incertidumbre sobre las medidas higiénico-sanitarias que habrán de adoptar los establecimientos e incluso a causa del condicionante meteorológico «económicamente no es rentable abrir la semana que viene».

Pampín hizo estas reflexiones tras participar en una reunión en el Concello con la que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) quiso pulsar el sentir del sector. Junto a Lores asistieron al encuentro las concejalas responsables de Promoción Económica, Yoya Blanco (PSOE), y de ocupación de la vía pública, Eva Vilaverde (BNG).

La reunión duró más de dos horas y fue cordial, según todas las partes, pero constituyó una primera toma de contacto a la que seguirán nuevos encuentros.

Los hosteleros pusieron énfasis en el peso del sector en la ciudad, donde genera unos 1.300 empleos directos y un buen número de puestos indirectos, y trasladaron a los responsables municipales una serie de demandas para hacer más llevadera la vuelta al trabajo.

Como que se suspenda la tasa de veladores tanto este año como en el 2021. «Las terrazas generan ingresos en primavera y verano, y este año ya lo damos por perdido», reivindicó Pampín. Referido a los veladores, también solicitan que allí donde sea factible se permita ampliar el espacio «para poder mantener el número de mesas respetando la distancia de dos metros entre unas y otras». Esta es una posibilidad a la que el propio alcalde se refirió la semana pasada.

Asimismo, los hosteleros solicitan que de manera temporal, el próximo invierno se permita proteger los veladores con cierres laterales y frontales, algo que la ordenanza municipal prohíbe desde hace un par de años.

Por último, los representantes del sector de la hostelería demandan que no se les cobre la tasa de basura durante el tiempo en el que los negocios estén sin actividad. «Los locales cerrados no generan basura», apuntó Pampín.

Los representantes del gobierno local se mostraron receptivos a atender estas demandas, que serán estudiadas con el fin de analizar su viabilidad. Ambas partes quedaron en volver a reunirse en los próximos días. El presidente de los hosteleros valoró la «buena receptividad» que encontraron «y las ganas de hacer cosas» que mostraron los representantes municipales.

Lores: « Faremos todo o que sexa posible por reactivar a economía local»

El alcalde de Pontevedra reiteró tras la reunión de ayer que «o Concello vai facer todo o posible, dentro das súas competencias, para reactivar a economía en todos os sectores, especialmente a hostalería e o turismo, que son moi importantes dentro da cidade».

Fernández Lores hizo ver a sus interlocutores que la situación generada por el estado de alarma «é moi cambiante» y que el Concello no tiene «todas as claves» de la desescalada. Pero subrayó que «a nosa intención é reinventar todo tipo de actividade que poidan xerar movemento económico». Ya sea facilitando que las terrazas ocupen más espacio público, o «reinventando as festas ou as actividades deportivas» para «garantir que a xente volva ás rúas de forma moderada e con todas as medidas de seguridade».

Eso sí, Lores volvió a repetir que los principios que deben regir la gestión pública son «prudencia, responsabilidade e sensatez», por lo que adelantó que el gobierno local de Pontevedra «non pode asumir certas demandas» ya que el Concello tiene unas limitaciones tanto económicas como en materia de competencias, «que trataremos de adaptar a estas circunstancias para saír desta co menor dano posible».