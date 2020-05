Barro suspende la Festa do Viño por el coronavirus

0

La Voz de Galicia

Barro / La Voz 06/05/2020

La pandemia del coronavirus se acaba de cobrar otra cita festiva. El gobierno municipal de Barro ha decidido suspender la edición 41 de la Festa do Viño que se iba a celebrar entre el 18 y el 21 de junio. «A Festa do Viño representa un evento moi consolidado entre a veciñanza de Barro e dos concellos da contorna, pero a situación que estamos a vivir non permite que se poida celebrar este evento dunha maneira segura», refieren desde el Concello a través de su perfil de Facebook.

No en vano, esta cita es «un evento social, no que ademáis de promocionar os nosos viños, serve para o disfrute de moita xente neses días».

Por su parte, «as medidas previstas de desescalada do estado de alarma impiden que actos ou espectáculos festivos e culturais masivos se celebren como de costume, polo que as actividades principais da Festa non poderían celebrarse con normalidade», reconoce el gobierno local a cuyo frente se encuentra Xosé Manuel Fernández Abraldes. En todo caso, el compromiso del gobierno local es «facer un esforzo especial para que no 2021 (...) poidamos disfrutar con garantías dun evento tan consolidado no noso concello».