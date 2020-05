La xesta florece en Ons

0

Bueu / La Voz 04/05/2020 13:19 h

El Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia ofrece, a través de su perfil oficial de Facebook, una serie de vídeos para acercar a los pontevedreses a estos enclaves naturales únicos, cuyo acceso está ahora mismo vedado por el estado de alarma. Estos vídeos también sirven para romper la monotonía del confinamiento.

En uno de los vídeos dedicados a la isla de Ons se puede ver la playa de Melide, uno de los arenales más espléndidos del archipiélago buenense. En el ámbito inmediato a la isla destaca la abundancia de la xesta de Ons (Cytisus insularis), una especie vegetal exclusiva del Parque Nacional y que se encuentra en plena explosión de floración.Desde Illas Atlánticas describen la escena: «O vento sube as areas da praia cara a duna onde se poden apreciar as pegadas da esquiva lontra que habita e cría nestas illas. Os os restos orgánicos e as algas que o mar deposita na praia constitúen o que chamamos arribazón. Esta, é moi importante xa que serve de alimento a moitos organismos coma as pequenas pulgas de area que a súa vez son o alimento de moitos paxaros limícolas que frecuentan as praias». En resumen, «unha praia totalmente natural chea de vida».