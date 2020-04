«Teño a fibra polo medio da leira, pero cando teletraballa a miña muller non vexo as plataformas»

0

vilagarcía / la vozpontevedra / la voz 28/04/2020 20:33 h

En Altín, en el interior sanxenxino, vive Danilo Prieto. Como muchos de sus vecinos de Noalla, sufre los problemas derivados de un servicio deficiente de Internet, una situación agravada por las exigencias del confinamiento. «Mentres a muller está a teletraballar eu non podo usar as plataformas dixitais, porque entón ou non lle cargaría no traballo a ela ou non me cargaría a plataforma dixital», explica. «Eu teño que tirar de datos, porque se non a wifi xa salta», añade.

Su caso, siendo común a muchos sanxenxinos, tiene otra peculiaridad. «Para colmo, eu teño o cable de fibra pasado polo medio e medio da leira». El verano pasado le pidieron permiso para poder pasarlo por el mismo lugar donde ya pasa el resto de la instalación telefónica. «Deilles o permiso porque pensei, xa que pasan o cable vano conectar e imos ter o servizo como é debido», recuerda que razonó. Fue una mera ilusión. «Segue aí sen conectar, xa chamei non sei cantas veces e a conectar non vén ninguén», recalca.

Aún así y aunque solo se conecte su mujer a la red para trabajar, Danilo incide en que el servicio que reciben es «a gatiñas, a trancas e barranca» porque «pode quedar colgado, e se vai indo é grazas a que temos a precaución de non acender nada máis». Este sanxenxino precisa que en verano «é inviable», la demanda de Internet es tan alta que colapsa el sistema. Así que agradece que el estado de alarma sea sin los turistas en la comarca.