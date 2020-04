El Arxil apuesta por un final de liga como el que tendrá LEB Oro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia nieves d. amil

28/04/2020 22:16 h

El Arxil todavía no sabe muy bien cómo será el final de Liga Femenina 2, pero si tuviese que escoger apostaría por un final como el que la Federación Española de Baloncesto (FEB) prevé para LEB Oro, en la que no hay descensos de categoría, pero sí se contemplan dos ascensos a ACB. Mientras a la categoría masculina le queda todavía determinar como se ejecutará esa posibilidad, la Liga Femenina y la FEB acordaron este lunes que no haya descensos y sí ascensos desde la Liga Femenina 2, lo que llevaría a la élite del baloncesto a Movistar y Baxi Ferrol, si subiesen los dos primeros clasificados. Al no haber ningún equipo que baje, la próxima temporada habrá 16 clubes en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional.

Ahora falta determinar cómo se resuelve la Liga Femenina 2, donde el Arxil es partidario de que haya ascensos y no baje de categoría ninguno. Al igual que el resto de las ligas, no baraja la posibilidad de continuar. «La solución pasaría por que no hubiese descensos de LF2 y habría dos ascensos desde Primera División. Los clubes pedimos que se decidan cuando se hacen las fases», comenta Lino Vázquez, responsable del Arxil, que ni se plantea la remota posibilidad de retomar la competición, como se barajaba inicialmente y como en otras federaciones, como la de balonmano, estuvo presente hasta hace una semana. «Nosotros tenemos a tres jugadores en sus países, a la americana no la iban a dejar salir, a la argentina ya no al podríamos traer y con la sueca también habría dificultades, además de que tendríamos que hacer otra pretemporada», comenta el representante del Arxil.

Está previsto que este jueves se avance algo más sobre el futuro de Liga Femenina 2, por el momento se debate si los equipos de Liga Femenina aceptan una competición con más equipos.