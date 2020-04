Santi Picallo: «Aún me tiemblan las piernas, pero creo que se puede hacer»

0

La Voz de Galicia nieves d. amil

27/04/2020 19:47 h

El Cisne está viviendo un sueño al que llegan después de mucho esfuerzo, pero por el que era difícil pensar que podrían pelear. La propuesta de la Federación Española de Balonmano les permitirá ascender a Asobal, aunque la liga se hubiese suspendido a falta de nueve jornadas para concluir. Eran líderes casi desde el primer día, pero no fue hasta el final de la primera vuelta cuando su presidente, Santi Picallo, empezó a pensar en que el ascenso podía ser una realidad. Después de saber cómo quedará el próximo año, reconoce que «de momento aún me tiemblan las piernas, peor creo que se puede hacer». Y es que para subir a la élite del balonmano nacional, el Cisne tendrá que duplicar su presupuesto, tener a siete jugadores profesionales y jugar en el Municipal, hasta ahora bastión del Teucro. Todos esos cambios van poco a poco en la casa cisneista. Desde hace tres semanas, el club empezó a moverse para ver de donde se podía ampliar el presupuesto para incrementarlo hasta los 425.000 euros, cifra que Santi Picallo cree que haría falta para poder competir en Asobal. Esperan que el plan social de Ence se mantenga «porque sería muy importante, sin ellos se complicaría», explica el presidente, que además trabaja en la búsqueda de más patrocinadores, ya que lo primero será pagar el exigente canon para poder competir. Es una especie de fianza, que después devuelven cuando el equipo descienda. Este año será el primero en que Asobal saldrá con 18 equipos, al no haber descensos a Plata, y se prevé que la siguiente temporada bajen más de los habituales para poder regresar a los actuales 16 equipos. El Cisne no se fija en eso. Ellos piensan en el presente. «Vamos a ir a disfrutar, de momento estamos ilusionados», señala Picallo.

En el equipo que diseñan para el próximo año no prevén un gran desembolso de dinero en fichajes. Apenas cambiarán la filosofía que les ha llevado hasta aquí y que Jabato se ha encargado de dirigir. «Vamos a seguir con nuestra política, con jugadores de aquí y jóvenes, intentando ajustar a los que tenemos», señala Picallo, que hace unas semanas fue de verdad consciente de que lo más seguro es que la liga no se retomase y se facilitasen los ascensos.

Subir a Asobal supondrá también un cambio en la logística semanal. Hasta ahora entrenaban y jugaban en el CGTD y una vez a la semana iban al Municipal. «El pabellón quedaba para el equipo que estuviese en la máxima categoría y si había dos, para el más antiguo», comenta el presidente, que cree que ahora deberán ajustarse los horarios para que ellos tengan preferencia sobre el Teucro. Pese a la rivalidad, Santi Picallo está feliz de que este sea el final del campeonato y que el conjunto azul se mantenga en Plata sin riesgos de estar en puestos de descenso.