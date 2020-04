La campaña provincial «Fame de experiencias», reconocida en el Festival de New York

0

La Voz de Galicia

Pontevedra / La Voz 23/04/2020 13:57 h

La campaña Fame de experiencias, impulsada por la Diputación Provincial para promover turísticamente la gastronomía de Pontevedra, acaba de lograr su tercer reconocimiento internacional. De este modo, el proyecto audiovisual, producido por Esmerarte, acaba de lograr la medalla de plata en los TV&Film Awards Festival de New York, concretamente en la categoría de Turismo.

La candidatura pontevedresa, junto con Madrid, se colé entre los quince finalistas de entre los cincuenta países que competían. Así, el del Festival de New York se suma a los reconocimientos cosechados en FITUR al premio al mejor audiovisual y en el certamen The Golden City Gate de Berlín, destacaron desde la Administración provincial.

La presidenta Carmela Silva tiene claro que esta medalla de plata pone en valor «o traballo ben feito desta administración, mostra que imos no bo camiño, e premia a creatividade e talento do audiovisual da nosa provincia». Añadió que este premio sitúa a Pontevedra «como o único destino estatal en acadar o podium e temos unha excelente oportunidade de difundir o noso destino en novos mercados e representantes da industria audiovisual, influencers, cineastas e directores creativos de todo o mundo».

En este sentido, destacó el acierto que supuso la «da promoción dun destino sostible, ligado ao territorio, que pon en valor a natureza, a proximidade, as persoas que forman parte do conglomerado turístico, a gastronomía, a viticultura e todas as produtoras e produtores». En todo caso, Silva se mostró convencida de que no se van a dormir en los laureles, toda vez que «agora temos que seguir traballando para que despois desta situación de confinamento sexamos capaces de reinventarnos para seguir sendo un destino turístico con grande potencialidade».