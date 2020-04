Sanitarios pontevedreses también usaron mascarillas defectuosas

Sanidad ordena retirar 82.000 máscaras deficientes que había enviado a Galicia

«Estou moi cabreado, máis que preocupado, porque aínda que non debería ser así, son consciente de que é probable que nos contaxiemos». Lo dice el enfermero de la uci del CHUO Hugo Babarro. Él estuvo trabajando este viernes por la mañana con una de las mascarillas que el Ministerio de Sanidad mandó retirar por no cumplir las normas del Instituto de Seguridad e Higiene, más de 82.000 solo en Galicia. De hecho, se enteró de que no funcionaban porque una compañera que salió a descansar de la uci se lo comentó tras haberlo visto publicado en los medios.

