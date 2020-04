La federación baraja que no haya descensos en LEB Oro

0

La Voz de Galicia nieves d. amil

16/04/2020 22:20 h

La mejor solución para acabar la competición debe ser consensuada entre todos los clubes de la categoría. Por eso la Federación Española de Baloncesto (FEB) citó nuevamente el lunes a todos los equipos para intentar que el final de la liga sea el menos gravoso para sus integrantes. Desde las filas del Peixe Galego reconocen que la federación baraja, al igual que se planteó en el fútbol no profesional, la posibilidad de que no haya descensos y sí ascensos, en función de varias propuestas, pero por ahora no hay nada aprobado y está pendiente de las próximas reuniones. El club marinense señala que esta última posibilidad de no bajar de categoría deberá atender a diferentes puntos de vista de los clubes y también a lo que suceda en la Liga Endesa-ACB.

Hasta el momento el sentir mayoritario de LEB Oro sería suspender la competición tal y como se encuentra actualmente. Todas las federaciones trabajan en los últimos días en intentar dar el final más justo a la liga. Y ponen sobre la mesa escenarios bien distintos. Si el fútbol profesional prevé el regreso, en buena parte motivado por los contratos millonarios, el no profesional solo contempla ascensos. En el caso del balonmano, la situación está aún más en el aire. Se plantean retomar la competición el 23 de mayo, pero ha enviado un cuestionario a todos los clubes para conocer su opinión y poder tomar una decisión final.

En el caso del baloncesto, la primera reunión entre las partes no ha sido más que «unha primeira toma de contacto», pero ha valido al Peixe para comprobar que buena parte de los clubes están en su mismo camino de pedir la suspensión de la competición. No contemplar los descensos permitiría al conjunto de Diego Gómez seguir un año más en la categoría después de una temporada agónica en lo económico y con demasiadas idas y venidas en la plantilla. El Peixe es el colista de la categoría de plata del baloncesto nacional.