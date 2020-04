«Tenemos a los abuelos tirándose de los pelos, pero les toca esperar para conocer a la nieta»

0

La Voz de Galicia María Hermida

Pontevedra 16/04/2020 15:45 h

Afortunadamente, el coronavirus no puede arrebatar toda la felicidad del mundo. Así, ayer, el concejal del PP de Pontevedra Pablo Fernández y expresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) publicaba en sus redes sociales: «Soy el hombre más feliz y afortunado del mundo», al lado de una fotografía en la que la diminuta mano de un bebé se entrelazaba con la de él y la de su mujer, Marta Pérez. ¡Han sido padres y la alegría que trae un bebé no se la lleva ni una pandemia!

Pablo y Marta son unos de esos papás que vieron llegar al mundo a su hija en plena crisis sanitaria. El martes, tras una cesárea no programada, nació Amalia, una bebé llena de salud que hoy a media mañana dormía plácidamente en el pecho de su mamá. ¿Cómo es tener un hijo en medio de la pandemia? «Nuestra hija nació en el Hospital do Salnés porque Marta todavía está censada en Cambados y era donde le correspondía. La verdad es que encontramos el hospital muy tranquilo, bastante más tranquilo de lo habitual. Ni siquiera en urgencias había gente. Y la acogida no pudo ser mejor por parte del personal sanitario, todo el mundo estuvo pendiente de nosotros», explicaba.

La niña nació el martes por cesárea y hoy, jueves, la madre y ella aún seguían en el hospital. Dada la alerta sanitaria, no tenían compañeros de habitación: «La verdad es que estamos bien, tenemos una habitación entera para nosotros y aquí seguimos, tratando de conocernos con nuestra hija e intentando que coja bien el pecho», indicaba Pablo Fernández con emoción.

La voz de felicidad solo le se la apaga un poco a Pablo cuando piensa en la familia: «Tenemos a los abuelos tirándose de los pelos, pero les toca esperar para conocer la nieta. Por una parte es la primera nieta y por la otra la segunda, pero el otro nieto está en México, así que tenemos a los cuatro abuelos deseosos de la niña. La vieron por videollamada, por fotos y por vídeo pero, claro, les falta conocerla en persona». Cuenta luego que cuando salgan del hospital harán lo mismo que antes de que Marta diese a luz: confinarse en su vivienda, ahora ya junto a su pequeña Amalia. Dicen que, como mucho, cuando pasen con el coche por delante de la casa de unos de los abuelos intentarán que la vean de lejos. «Ahora mismo es lo único que se puede hacer», indica.

Pablo Fernández habló también del hecho de que su compañero de filas en el PP de Pontevedra, el portavoz local del partido, Rafa Domínguez, haya dado positivo por coronavirus y por qué eso no le obligó a ponerse a él en cuarentena: «La última vez que estuve con Rafa fue el día que dio positivo Ana Pastor, antes del confinamiento. Desde entonces ya estuvimos en casa y sin síntomas», manifestó.