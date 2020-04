El concejal del PP Rafa Domínguez da positivo en coronavirus

0

pontevedra / la voz 14/04/2020 21:56 h

Él mismo lo hizo público ayer a través de su cuenta de Twitter. El portavoz municipal del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, dio positivo por coronavirus. El concejal es médico de profesión y ejerce como facultativo de urgencias en el Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de la ciudad. En un escueto mensaje, Rafa Domínguez alude a su estado de salud al tiempo que envía recuerdos a sus compañeros sanitarios. «Como muchos trabajadores de salud, acabo de dar positivo en el test de coronavirus. Estoy bien y con muchos ánimos. Mucha fuerza a todos mis compañeros de profesión que luchan contra el virus!».

Rafa Domínguez comentó por teléfono a La Voz que conoció su positivo este martes, a las 15 horas, cuando lo llamaron de Quirónsalud. Relató que hace trece días sí se había encontrado mal, con un cansancio «raro» y con 38 de fiebre, pero solo unas horas. Entonces le hicieron la prueba PCR y dio negativo.

«Ahora mismo estoy bien, asintomático. No sé si estoy en fase de convalecencia o si ya lo tengo activo», señaló. No sabe cómo se contagió, pero pudo ser trabajando en el hospital privado. «Los sanitarios estamos en primera línea trabajando con pacientes y yo traté neumonías e infecciones. Aunque esos días me tocó de descanso y solo hice una guardia», indicó. Ahora lo que le toca es el confinamiento en su casa y esperar, según el establece el protocolo del Sergas.

A través de la misma red social le llegaron mensajes de ánimo al presidente local del PP. Entre ellos, el del alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG): «Moito ánimo e forza! Tennos informados da evolución, que agardo sinceramente que vaia pronto e ben!». También de Tino Fernández (PSOE). Entre los muchos compañeros de partido que también le dirigieron palabras de cariño está el presidente provincial y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Le escribió :«Mucho ánimo Rafa! Gracias por todo tu trabajo. Que vuelvas cuanto antes!».