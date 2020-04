Psicólogos de la AECC reforzarán la asistencia en Pontevedra

0

La Voz de Galicia L. Penide

Pontevedra / La voz 01/04/2020 08:58 h

La Asociación Española Contra o Cancro (AECC) puso a disposición del Concello de Pontevedra «un experimentado equipo de nove psicólogos que permitirán ampliar o abano asistencial prestado dende Benestar Social». Esta área, que dirige la edila Paloma Castro, atiende las demandas de ayuda a través de los dos teléfonos activados con el estado de alarma para personas mayores y con movilidad reducida que viven solas, de tal modo que se derivan a los profesionales de la AECC aquellos casos que estimen necesario.

Desde esta asociación destacaron que «este apoio psicolóxico pretende facer fronte aos altos niveis de angustia que a pandemia do Covid-19 e o confinamento poden xerar en moitas persoas». Paloma Castro añadió que «a situación que estamos a vivir non resulta psicoloxicamente sinxela de afrontar para ninguén, pero é especialmente difícil para os que atravesan loitos, os que padecen enfermidades crónicas e teñen medo ao contaxio e as coidadoras e coidadores de persoas maiores, que desempeñan o seu labor co temor de contaxiar ou seren contaxiados».

Añadió, asimismo, que la AECC cuenta en Pontevedra «cun dos mellores equipos de atención psicosocial (EAPS), adicado exclusivamente a pacientes con cancro ou ao final da vida e ás súas familias».