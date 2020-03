Psicólogos da AECC reforzarán a asistencia en Pontevedra

0

31/03/2020

A Asociación Española Contra o Cancro (AECC) acaba de por a disposición do Concello de Pontevedra un experimentado equipo de nove psicólogos que permitirán ampliar o abano asistencial prestado dende Benestar Social. O procolo establecido detemina que esta área municipal, que dirixe a concelleira Paloma Castro, atenda todas as demandas de axuda neste eido a través dos dous teléfonos activados dende o inicio do estado de alarma para aquelas persoas maiores e con mobilidade reducida que viven soas (986 85 03 98 e 986 84 83 34), derivando aos profesionais da AECC aqueles casos nos que estimen necesaria a súa axuda.

Dende esta asociación destacaron que «este apoio psicolóxico pretende facer fronte aos altos niveis de angustia que a pandemia do Covid-19 e o confinamento poden xerar en moitas persoas». «A situación que estamos a vivir non resulta psicoloxicamente sinxela de afrontar para ninguén, pero é especialmente difícil para os que atravesan loitos, os que padecen enfermidades crónicas e teñen medo ao contaxio e as coidadoras e coidadores de persoas maiores, que desempeñan o seu labor co temor de contaxiar ou seren contaxiados», engadiu a concelleira de Benestar Social.

Paloma Castro destacou que a AECC conta en Pontevedra «cun dos mellores equipos de atención psicosocial (EAPS), adicado exclusivamente a pacientes con cancro ou ao final da vida e ás súas familias», de feito que, «unha vez derivados os casos dende Servizos Sociais, os profesionais da AECC non só atenderán a primeira chamada, senón que tamén farán un seguimento da persoa e manteranse en contacto con ela».

Horarios telefónicos

Os teléfonos asistenciais da Concellería de Benestar Social están xa a atender as necesidades básicas das persoas de máis de 65 anos e con mobilidade reducida que viven soas na cidade. Os servizos abranguen dende a adquisición de fármacos e compra de alimentos ata a asistencia do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) ou chamadas á Policía Local ou ás emerxencias sanitarias no caso de que sexa preciso.

As liñas telefónicas, a través das que se xestionarán agora tamén as terapias psicolóxicas e de desafogo emocional, permanecen abertas de luns a domingo, en horario de 9:00 a 21:00 horas.

Pola súa banda, a Asociación Española Contra o Cancro remarcou que os seus psicólogos, traballadores sociais e coordinadores de voluntariado da AECC están volcados dende o comezo do estado de alarma na atención dos doentes de cancro e das súas familias a través do teléfono gratuíto Infocáncer e doutras canles remotas. Así, ademais de atender dende as súas casas mediante videoconsultas, prestan asistencia aos casos de emerxencia que non se poden realizar por outros medios respectando sempre as recomendacións e obrigas emitidas polas autoridades sanitarias.

Na actualidade, os 24 voluntarios da AECC de Pontevedra están a formar tándem co equipo de psicólogos, conseguindo ofrecer un elevado nivel de cobertura ás persoas que soliciten este servizo, apuntaron ao respecto.